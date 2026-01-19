स्पेन में भीषण रेल हादसा: दो ट्रेनों की आमने-सामने की भिड़ंत में 21 की मौत, 73 घायल,हाई-स्पीड रेल सेवा ठप

डिजिटल डेस्क। दक्षिणी स्पेन में रविवार को एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार यात्री ट्रेन पटरी से उतरकर विपरीत ट्रैक पर चली गई और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कम से कम 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 73 यात्री घायल हो गए।

स्पेन की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी ADIF के अनुसार, यह हादसा मलागा से मैड्रिड जा रही शाम की ट्रेन के साथ हुआ। पटरी से उतरने के बाद यह ट्रेन पास वाले ट्रैक पर पहुंच गई, जहां मैड्रिड से हुएल्वा जा रही दूसरी ट्रेन से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई।