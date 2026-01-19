मेरी खबरें
    स्पेन में भीषण रेल हादसा: दो ट्रेनों की आमने-सामने की भिड़ंत में 21 की मौत, 73 घायल,हाई-स्पीड रेल सेवा ठप

    क्षिणी स्पेन में रविवार को एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार यात्री ट्रेन पटरी से उतरकर विपरीत ट्रैक पर चली गई और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 09:03:36 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 09:03:36 AM (IST)
    स्पेन में भीषण रेल हादसा: दो ट्रेनों की आमने-सामने की भिड़ंत में 21 की मौत, 73 घायल,हाई-स्पीड रेल सेवा ठप
    स्पेन में भीषण रेल हादसा- फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क। दक्षिणी स्पेन में रविवार को एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार यात्री ट्रेन पटरी से उतरकर विपरीत ट्रैक पर चली गई और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में कम से कम 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 73 यात्री घायल हो गए।

    स्पेन की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी ADIF के अनुसार, यह हादसा मलागा से मैड्रिड जा रही शाम की ट्रेन के साथ हुआ। पटरी से उतरने के बाद यह ट्रेन पास वाले ट्रैक पर पहुंच गई, जहां मैड्रिड से हुएल्वा जा रही दूसरी ट्रेन से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई।


    कहां और कब हुआ हादसा?

    यह दुर्घटना स्पेन के Córdoba शहर में एडम्यूज स्टेशन के पास शाम करीब 5:40 बजे GMT (भारतीय समयानुसार रात 11:10 बजे) हुई। ADIF ने बताया कि इर्यो 6189 मालागा-मैड्रिड ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण पास वाली लाइन पर चल रही दूसरी ट्रेन भी बेपटरी हो गई।

    रेल सेवाओं पर असर

    हादसे के बाद मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच हाई-स्पीड रेल सेवाएं रोक दी गई हैं। हालांकि मैड्रिड, टोलेडो, स्यूदाद रियल और पुएर्टोल्लानो के बीच व्यावसायिक रेल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

    इटली द्वारा संचालित निजी रेल कंपनी इर्यो की ट्रेन इस हादसे में शामिल थी। अंडालूसिया की आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि सभी रेल यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं और राहत व बचाव दल मौके पर तैनात हैं।

    थाईलैंड की घटना से तुलना

    गौरतलब है कि इसी सप्ताह की शुरुआत में थाईलैंड में भी ट्रेन के पटरी से उतरने की एक बड़ी घटना सामने आई थी, जहां क्रेन गिरने के कारण ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। उस दुर्घटना में भी 22 लोगों की मौत और 73 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई थी।

