ट्रंप प्रशासन ने रद किए 6000 से अधिक छात्र वीजा, भारतीय छात्रों का भी नाम शामिल; कारण जानकार हैरान हो जाएंगे आप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन ने 6,000 से अधिक छात्र वीजा रद्द कर दिए हैं। इन वीजा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के भी होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, ये वीजा इसलिए रद्द किए गए क्योंकि छात्रों ने नियंत्रित अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहना और नियमों का उल्लंघन करना शुरू किया था।

अधिकारियों ने बताया कि इनमें से लगभग 4,000 वीजा इसलिए रद्द किए गए क्योंकि इन छात्रों ने अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया और कुछ मामलों में गंभीर घटनाओं में शामिल पाए गए।

साथ ही, लगभग 200 से 300 वीजा ऐसे छात्रों के रद्द किए गए जिन पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप था। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया कि ये छात्र किस समूह या संगठन का समर्थन कर रहे थे।