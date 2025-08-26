मेरी खबरें
    ट्रंप ने फिर अलापा वॉर रुकवाने का राग, कहा '7 में से 4 युद्ध तो मैंने इन दो चीजों के दम पर रुकवा दिया...' जानें ट्रंप के दो हथियार कौन से

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अब तक 7 युद्धों को रोकने में मदद की, जिनमें से 4 को रोकने के लिए उन्होंने टैरिफ और व्यापार नीतियों का उपयोग किया।

    ट्रंप ने फिर अलापा वॉर रुकवाने का राग, कहा '7 में से 4 युद्ध तो मैंने इन दो चीजों के दम पर रुकवा दिया...' जानें ट्रंप के दो हथियार कौन से
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार वॉर रुकवाने का क्रेडिट लिया है

    1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार वॉर रुकवाने का क्रेडिट लिया है
    2. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अब तक 7 युद्धों को रोकने में मदद की
    3. इनमें से से 4 को रोकने के लिए उन्होंने टैरिफ और व्यापार नीतियों का उपयोग किया

    एजेंसी,नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अब तक 7 युद्धों को रोकने में मदद की, जिनमें से 4 को रोकने के लिए उन्होंने टैरिफ और व्यापार नीतियों का उपयोग किया।

    ट्रंप ने बताया कि उन्होंने उन देशों से कहा, “अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, लेकिन हमारे साथ व्यापार करेंगे तो मैं आप पर 100% टैरिफ लगा दूँगा।” उनकी यह रणनीति काम आई और कई युद्धों को टाला जा सका। ट्रंप ने यह भी कहा कि टैरिफ से अमेरिका खरबों डॉलर कमा रहा है और इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को कम किया जा रहा है।

    भारत पर टैक्स का जिक्र

    इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप ने रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए भी आर्थिक दबाव डाला। इसी रणनीति के तहत भारत पर भी सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया। वेंस के अनुसार, इसका मकसद रूस की तेल अर्थव्यवस्था से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि रूस कमजोर पड़े और युद्ध रोकने में मदद मिले।

    ट्रंप ने साफ किया कि उनका मानना है कि व्यापार और आर्थिक दबाव अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका हैं।

