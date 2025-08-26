ट्रंप ने फिर अलापा वॉर रुकवाने का राग, कहा '7 में से 4 युद्ध तो मैंने इन दो चीजों के दम पर रुकवा दिया...' जानें ट्रंप के दो हथियार कौन से

एजेंसी,नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अब तक 7 युद्धों को रोकने में मदद की, जिनमें से 4 को रोकने के लिए उन्होंने टैरिफ और व्यापार नीतियों का उपयोग किया।

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने उन देशों से कहा, “अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, लेकिन हमारे साथ व्यापार करेंगे तो मैं आप पर 100% टैरिफ लगा दूँगा।” उनकी यह रणनीति काम आई और कई युद्धों को टाला जा सका। ट्रंप ने यह भी कहा कि टैरिफ से अमेरिका खरबों डॉलर कमा रहा है और इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को कम किया जा रहा है।