Russia Ukraine War: क्या भारत पर नए प्रतिबंध लगने जा रहा है? ट्रंप ने फिर से भारत को लेकर कही बड़ी बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने केवल इतना कहा “हां, मैं तैयार हूं।”

भारत भी निशाने पर? ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था को “तबाह” करने के लिए इस कदम की जरूरत है।