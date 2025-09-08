मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Russia Ukraine War: क्या भारत पर नए प्रतिबंध लगने जा रहा है? ट्रंप ने फिर से भारत को लेकर कही बड़ी बात

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने केवल इतना कहा “हां, मैं तैयार हूं।”

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 06:01:14 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 06:16:44 AM (IST)
    Russia Ukraine War: क्या भारत पर नए प्रतिबंध लगने जा रहा है? ट्रंप ने फिर से भारत को लेकर कही बड़ी बात
    क्या भारत पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है

    HighLights

    1. ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं
    2. पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने केवल इतना कहा “हां, मैं तैयार हूं
    3. स्कॉट बेसेंट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की मांग की

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि वे रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने केवल इतना कहा “हां, मैं तैयार हूं।”

    भारत भी निशाने पर?

    ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था को “तबाह” करने के लिए इस कदम की जरूरत है।

    हालांकि बेसेंट ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि इस सूची में भारत प्रमुख है। अमेरिका और ईयू अगर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ और प्रतिबंध बढ़ाते हैं, तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है।

    पुतिन को वार्ता के लिए मजबूर करने की कोशिश

    बेसेंट का कहना है कि जब तक रूस को आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर नहीं किया जाता, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर युद्ध रोकने या बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अलास्का में हुई शिखर बैठक भी नाकाम रही और संघर्ष और तेज हो गया।

    भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव की आशंका

    ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की प्रशंसा कर चुके हैं। इसके बावजूद, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने से “रूसी युद्ध मशीन” को ताकत मिल रही है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो इस युद्ध को “मोदी का युद्ध” तक कह दिया।

    इसे भी पढ़ें- Pakistan Census: पाकिस्तान में मस्जिदों की संख्या स्कूलों से दोगुनी, अस्पताल और विश्वविद्यालय बेहद कम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.