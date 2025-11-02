ट्रंप प्रशासन में भारतवंशियों और मंदिरों को बनाया जा रहा निशाना, ऑनलाइन ट्रोलिंग के मामले 91 % बढ़े

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही भारतीय मूल के लोगों और दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ नफरत के मामलों में तेज उछाल देखने को मिला है। अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन ट्रोलिंग के मामले 91 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।

वीजा नीतियों और प्रवासियों पर चल रही सियासी बहसों के बीच भारतीयों को ‘नौकरियां छीनने वाले’ कहकर निशाना बनाया जा रहा है। वीजा और नौकरियों को लेकर भी धमकियां बढ़ गई हैं। H-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि और भारतीयों के निर्वासन ने माहौल को बिगाड़ दिया, जिससे मंदिरों पर भी हमले और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं।

ट्रंप सरकार द्वारा एच-1B वीजा शुल्क बढ़ाने और कई भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करने के फैसले ने माहौल को और भड़काया। नतीजा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, भारतवंशियों के खिलाफ घृणा अभियानों में लगातार इज़ाफा हुआ है। बाइडेन काल में था नियंत्रण ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट’ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बाइडेन शासन के दौरान दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत और धमकियों के मामले अपेक्षाकृत सीमित रहे। अक्टूबर 2024 तक केवल 46,000 ट्रोलिंग पोस्ट और 884 धमकियों के मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन ट्रंप की वापसी के बाद स्थिति पलट गई। सिर्फ एक साल में ट्रोलिंग के मामले 88,000 तक पहुंच गए। यानी हेट ट्रेंड में 91% की वृद्धि। नस्लभेद का यह ट्रेंड पूरे दक्षिण एशियाई समुदाय को अपना निशाना बना रहा है। ‘नौकरियां छीनने’ की बहस बनी हिंसा की वजह रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2025 में ट्रंप, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के बीच हुए वीज़ा और माइग्रेंट डिबेट के बाद माहौल और गरम हो गया। 76 प्रतिशत धमकियां ‘नौकरियां छीनने’से जुड़ी थीं। एच-1बी वीज़ा शुल्क में वृद्धि और 104 भारतीयों के डिपोर्टेशन के फैसले के बाद टेक्सास, वर्जीनिया और कैलिफ़ोर्निया में गोलीबारी और मंदिरों पर हमलों के मामले भी बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर नस्लभेदी पोस्ट्स और ‘भारतीयों को देश से निकालो’ जैसे ट्रेंड फिर से उभर आए हैं।