ब्रांडेड घड़ियों के शौकीन थाईलैंड में अनोखा ट्रेंड, 5600 रुपये की कैसियो घड़ी बनी पीएम के करीबियों की पहचान

डिजिटल डेस्क, बैंकॉक। थाईलैंड के राजनीतिक हलकों में हमेशा से ही कीमती और लग्जरी घड़ियों का दबदबा रहा है, लेकिन हाल ही में वहां एक अनोखा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इन दिनों लगभग 60 डॉलर (करीब 5,600 रुपये से भी कम) कीमत वाली साधारण 'कैसियो' (Casio) डिजिटल घड़ी देश के मंत्रियों और शीर्ष नेताओं के बीच सत्ता से नजदीकी का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है।

क्या है 'कैसियो रोयले' और इसका नया स्टेटस सिंबल? इस रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक मॉडल (Casio AE1200WH) पर खुद प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल का नाम खुदा हुआ है, जिसे 'कैसियो रोयले' कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों, शीर्ष अफसरों और करीबियों की कलाई पर यह घड़ी आसानी से दिख जाती है। इसे पहनने वाले नेताओं को राजनीतिक गलियारों में 'कैसियो कनेक्शन' के नाम से जाना जाने लगा है।