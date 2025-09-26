मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 08:57:59 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 09:00:17 AM (IST)
    व्हाइट हाउस में शहबाज-मुनीर की गजब बेइज्जती, ट्रंप से मुलाकात के लिए गेट पर इंतजार करते रहे पाकिस्तानी PM
    1. शहबाज शरीफ ने ट्रंप से की अनौपचारिक मुलाकात।
    2. गेट पर 1 घंटे तक इंतजार करते रहे शहबाज-मुनीर।
    3. डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में शहबाज-मुनीर का अपमान।

    एजेंसी, वाशिंगटन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिका दौरे के दौरान भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोनों नेता जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पहुंचे, तो उन्हें करीब एक घंटे तक बाहर इंतजार करना पड़ा।

    इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस से बातचीत करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, 'शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल यहीं कमरे में मौजूद हों, क्योंकि हम लेट हैं।'

    हाल ही में हुई थी अनौपचारिक मुलाकात

    इससे पहले 23 सितंबर को शहबाज शरीफ ने ट्रंप से एक अनौपचारिक बैठक भी की थी। यह मुलाकात आठ इस्लामिक-अरब देशों के नेताओं के साथ ट्रंप की मीटिंग के बाद हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी शामिल रहे।

