Nobel Peace Prize 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump का सपना हुआ चकनाचूर, इस महिला को मिला नोबेल पुरस्कार

डिजिटल डेस्क। साल 2025 के नोबल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize 2025) का एलान हो गया है। इस शांति पुरस्कार नेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) को सम्मानित किया गया है। इस साल के नोबल पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कई देशों ने नामांकित किया था। हालांकि, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया।

मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार, वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए दिया जाएगा। कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? मारिया कोरिना मचाडो 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा की निर्वाचित सदस्य के रूप में काम कर चुकी हैं। वह वेनेजुएला की वर्तमान सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, मारिया का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को हुआ था और वे एक औद्योगिक इंजीनियर हैं, वर्तमान में वह विपक्ष की नेता हैं।