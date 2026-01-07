अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बड़ी डील, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया 50 मिलियन बैरल तेल की खरीद का एलान

डिजिटल डेस्क। भू-राजनीतिक तनाव और हालिया सैन्य कार्रवाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाली और बड़ी कूटनीतिक जीत का दावा किया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति करने पर सहमत हो गई है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस समझौते की पुष्टि करते हुए बताया कि वेनेजुएला से यह तेल मौजूदा बाजार दरों (Market Price) पर खरीदा जाएगा। ट्रंप ने इसे अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
इस विशाल खेप को सुरक्षित रूप से अमेरिका लाने के लिए ट्रंप ने अपने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को विशेष निर्देश जारी किए हैं। तेल को विशाल 'स्टोरेज शिप्स' (भंडारण जहाजों) के जरिए वेनेजुएला से अमेरिका लाया जाएगा। अमेरिका पहुंचने के बाद इस तेल को देश के रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Petroleum Reserve) में सुरक्षित रखा जाएगा।