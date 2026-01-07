अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बड़ी डील, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया 50 मिलियन बैरल तेल की खरीद का एलान

डिजिटल डेस्क। भू-राजनीतिक तनाव और हालिया सैन्य कार्रवाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाली और बड़ी कूटनीतिक जीत का दावा किया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति करने पर सहमत हो गई है।

ट्रुथ सोशल पर दी जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस समझौते की पुष्टि करते हुए बताया कि वेनेजुएला से यह तेल मौजूदा बाजार दरों (Market Price) पर खरीदा जाएगा। ट्रंप ने इसे अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।