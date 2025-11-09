मेरी खबरें
    अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन ने हवाई सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शटडाउन को 39 दिन हो चुके हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को देशभर में हवाई यात्राओं में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। 1,000 से अधिक उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 5,000 से ज्यादा उड़ानें घंटों देरी से रवाना हुईं।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 08:24:13 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 08:30:46 AM (IST)
    अमेरिका में शटडाउन के कारण संकट गहराया, 6,000 से ज्यादा उड़ानें बाधित रहीं, ट्रंप प्रशासन पर बढ़ा दबाव
    सरकारी शटडाउन के चलते अमेरिका का संकट गहराता जा रहा है (फोटो- रॉयटर)

    HighLights

    1. 5,000 से ज्यादा उड़ानें घंटों देरी से रवाना हुईं।
    2. अमेरिका में शटडाउन को 39 दिन हो चुके हैं।
    3. 14 नवंबर तक 10% उड़ानें घटाने की योजना।

    एजेंसी, वाशिंगटनः अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन ने हवाई सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शटडाउन को 39 दिन हो चुके हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को देशभर में हवाई यात्राओं में भारी अव्यवस्था देखने को मिली।

    आंकड़ों के मुताबिक, 1,000 से अधिक उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 5,000 से ज्यादा उड़ानें घंटों देरी से रवाना हुईं। संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) के कामकाज पर रोक लगने से देशभर के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर वायु यातायात सीमित कर दिया गया है। इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी और अफरा-तफरी का सामना करना पड़ रहा है।


    हवाई यातायात नियंत्रकों को नहीं मिला वेतन

    लगातार 39 दिनों से जारी इस शटडाउन के कारण हवाई यातायात नियंत्रकों को एक महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। बढ़ते दबाव और कर्मचारियों की थकान को देखते हुए परिवहन सचिव सीन डफी ने गुरुवार को घोषणा की कि देश के 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ान क्षमता घटाई जाएगी।

    आगामी सप्ताह में और घट सकती हैं उड़ानें

    एफएए ने शुक्रवार को उड़ानों में 4% की कटौती की, जबकि आगामी सप्ताह में यह कमी और बढ़ने वाली है। 11 नवंबर तक 6%,13 नवंबर तक 8% और 14 नवंबर तक 10% उड़ानें घटाने की योजना है।

    शनिवार को स्थिति और बिगड़ गई।फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, दिनभर में 6,000 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। कई उड़ानें मौसम के कारण भी विलंबित रहीं, लेकिन अधिकांश समस्या प्रशासनिक ठहराव की वजह से रही।

    सरकारी कर्मचारी संकट में कई शहरों में खाने-पीने के लाले

    शटडाउन के चलते संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते आर्थिक संकट ने कई परिवारों की स्थिति बिगाड़ दी है। कई शहरों में सरकारी कर्मचारियों को खाने-पीने की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।

    एफएए ने बुधवार को कहा कि हवाई सुरक्षा बनाए रखने के लिए उड़ान संख्या में 10% तक की कटौती की जाएगी। विभाग का कहना है कि यह कदम उन नियंत्रकों पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया है जो बिना वेतन काम कर रहे हैं और लगातार थकान व तनाव झेल रहे हैं।

    राष्ट्रपति ट्रंप पर बढ़ा दबाव

    शटडाउन के 39वें दिन भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि परिवहन, सुरक्षा और संचार जैसी जरूरी सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्थिति पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया, तो आने वाले दिनों में हवाई यात्रा पूरी तरह ठप पड़ सकती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है।

