वेनेजुएला में 'ट्रंप' युग... भारत के लिए अच्छे दिन, अमेरिका तय करेगा दुनिया में पेट्रोल-डीजल के दाम?

डिजिटल डेस्क। सत्ता का महा-पलटवार शनिवार की उस सुबह ने लैटिन अमेरिका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि निकोलस मादुरो का युग समाप्त हो चुका है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई (US Strikes Venezuela) ने न केवल मादुरो को सत्ता से बेदखल किया, बल्कि वेनेजुएला की कमान अब सीधे 'व्हाइट हाउस' के हाथों में है। लेकिन यह केवल एक राजनीतिक तख्तापलट नहीं है, यह दुनिया के 303 अरब बैरल कच्चे तेल पर नियंत्रण की जंग है।

भारत पर असर: राहत की उम्मीद या कूटनीतिक चुनौती? दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत के लिए यह खबर किसी 'लॉटरी' से कम नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ पेंच भी फंसे हैं. सस्ते तेल का नया ठिकाना: भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। वेनेजुएला का तेल हमेशा से सस्ता रहा है। यदि अमेरिकी कंपनियां वहां उत्पादन शुरू करती हैं, तो भारत को खाड़ी देशों (OPEC) पर अपनी निर्भरता कम करने का एक बेहतरीन विकल्प मिलेगा।

रिफाइनरियों की चांदी: भारत की रिलायंस और नयरा जैसी रिफाइनरियां वेनेजुएला के 'भारी कच्चे तेल' (Heavy Crude) को प्रोसेस करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हैं। वहां से सप्लाई शुरू होते ही भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें जमीन पर आ सकती हैं। रूस-ईरान का विकल्प: वर्तमान में भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है। वेनेजुएला के बाजार में आने से भारत के पास मोलभाव (Bargaining power) करने की ताकत बढ़ जाएगी। वैश्विक प्रभाव: क्या 'ऑयल कार्टेल' का अंत होगा? ट्रंप की इस चाल ने वैश्विक तेल बाजार की चूलें हिला दी हैं... पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट: ट्रंप का लक्ष्य वेनेजुएला के माध्यम से बाजार में तेल की बाढ़ लाना है। यदि उत्पादन 1 मिलियन बैरल से बढ़कर अपने पुराने स्तर पर पहुंचता है, तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $50-$60 प्रति बैरल तक गिर सकती हैं।