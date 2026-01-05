अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, टूटी खिड़कियां और सुरक्षा में सेंध, एक संदिग्ध गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहियो स्थित आवास पर हमले की सनसनीखेज खबर सामने आई है। उपराष्ट्रपति के घर पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गनीमत यह रही कि हमले के समय जेडी वेंस और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था।

घटनास्थल से प्राप्त शुरुआती तस्वीरों में उपराष्ट्रपति के आवास की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए पाए गए हैं। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खिड़कियां किस चीज से तोड़ी गईं। सीएनएन (CNN) की रिपोर्ट के अनुसार, जांच अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या हमलावर का उद्देश्य सीधे तौर पर जेडी वेंस या उनके परिवार को नुकसान पहुँचाना था।

शुरुआती जांच में अधिकारियों का मानना है कि हमलावर घर के भीतर प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और 'यूएस सीक्रेट सर्विस' ने पूरे परिसर को घेरे में ले लिया है।

सुरक्षा कारणों से कार्यक्रमों में बदलाव

उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पहले से ही अत्यधिक सतर्क है। हाल ही में जेडी वेंस, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मार-ए-लागो में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उस समय भी सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई थी कि वेंस की मौजूदगी से सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

यह भी पढ़ें- 'सावधान रहें और अपनी जान बचाएं...', वेनेजुएला के बाद ट्रंप की अब इस देश को सीधी धमकी, पड़ोसी देशों को दी सुधरने की चेतावनी

व्हाइट हाउस से बाहर साथ रहने पर पाबंदी

जेडी वेंस के कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया है। इसके तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के व्हाइट हाउस से दूर एक साथ रहने की अवधि और आवृत्ति को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित हमले या सुरक्षा चूक के जोखिम को कम किया जा सके।