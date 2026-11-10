बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा! बस में पेट्रोल बम फेंककर ड्राइवर को जिंदा जलाया, ढाका में कई बम धमाके

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश में एक बार फिर उपद्रव और सुनियोजित हिंसा का दौर शुरू हो गया है। फरीदपुर जिले में सोमवार तड़के शरारती तत्वों ने खड़ी बस को आग के हवाले कर दिया, जिसकी चपेट में आकर अंदर सो रहे 60 वर्षीय ड्राइवर की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक चालक की शिनाख्त मोहम्मद कालाचन शेख के रूप में की गई है।

खड़ी बस पर पेट्रोल बम फेंककर ड्राइवर को मार डाला यह खौफनाक वारदात फरीदपुर के गोलचामत स्थित नए बस स्टैंड के पास घटी। कालाचन शेख बस के भीतर आराम कर रहे थे, तभी उपद्रवियों ने वाहन को निशाना बनाते हुए आग लगा दी। सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने ड्राइवर को बाहर निकालकर फरीदपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।