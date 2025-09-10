Viral Video: कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद बेहोश हुईं स्वीडन की हेल्थ मिनिस्टर, TV पर लाइव हुआ घटना का वीडियो

एजेंसी नईदुनिया: स्वीडन की नई स्वास्थ्य मंत्री एलिसाबेथ लैन (Sweden New Health Minister Elisabeth Lann) मंगलवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गईं। यह घटना तब घटी जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त ही किया था और बाकी वक्ता हल्की बातचीत कर रहे थे। अचानक मंच पर ही लैन बेहोश होकर गिर पड़ीं और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन, सुरक्षाकर्मी और अधिकारी तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गिरने के दौरान उनका सिर भी व्याख्यान-पीठ से टकरा गया था। कुछ देर तक वह अचेत रहीं लेकिन सुरक्षाकर्मियों की मदद से संभलीं और थोड़ी देर बाद मंच पर वापस आईं। उन्होंने दर्शकों से कहा कि यह एक सामान्य दिन नहीं था और रक्त शर्करा का स्तर गिरने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी।
टीएमजेड की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सुरक्षा टीम ने उन्हें तत्काल सहायता दी। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की और लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी स्थिति स्थिर है।
🚨 BREAKING: SWEDEN’S HEALTH MINISTER JUST COLLAPSED ON LIVE TELEVISION
Christian Democrat politician and Sweden’s Health Minister suddenly goes down face-first in the middle of a press conference.
What do you think caused this? pic.twitter.com/nozZZlL09Z
— HustleBitch (@HustleBitch_) September 9, 2025
एलिसाबेथ लैन क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी से हैं और पहले गोथेनबर्ग नगरपालिका में पार्षद रही हैं। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उनके काम को काफी सराहना मिली है। मंगलवार को ही उन्हें स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया था। उनके पूर्ववर्ती, एको अंकरबर्ग जोहानसन, ने एक दिन पहले अचानक इस्तीफा दिया था।
एको अंकरबर्ग जोहानसन का राजनीतिक करियर लंबा रहा है। वह लगभग 40 वर्ष पहले पहली बार क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स से चुने गए थे। 1999 से 2010 तक उन्होंने जोन्कोपिंग में पार्षद के रूप में कार्य किया और 2010 से 2018 तक पार्टी सचिव भी रहे। इस घटना ने स्वीडन की राजनीति और मीडिया दोनों का ध्यान खींचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि लैन सुरक्षित रहीं और उन्होंने स्वयं बताया कि उनका स्वास्थ्य सामान्य हो गया है।
यह भी पढ़ें- Nepal Protest के पीछे कौन? 36 साल के युवा की एक आवाज पर सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, खतरे में ओली सरकार