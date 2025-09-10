मेरी खबरें
    Viral Video: कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद बेहोश हुईं स्वीडन की हेल्थ मिनिस्टर, TV पर लाइव हुआ घटना का वीडियो

    Viral Video: स्वीडन की नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री एलिसाबेथ लैन (Sweden New Health Minister Elisabeth Lann) अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक बेहोश हो गईं। PM उल्फ क्रिस्टर्सन और सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में मंच पर यह घटना घटी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। यह घटना उनके कार्यभार संभालने के केवल कुछ घंटों बाद हुई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 07:24:42 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 07:24:42 AM (IST)
    स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री एलिसाबेथ लैन टीवी पर लाइव बेहोश हुईं (Photo -Social Media)

    HighLights

    1. VIस्वीडन की मंत्री मंच पर बेहोश
    2. एलिसाबेथ लैन की तबीयत बिगड़ी
    3. नई मंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस

    एजेंसी नईदुनिया: स्वीडन की नई स्वास्थ्य मंत्री एलिसाबेथ लैन (Sweden New Health Minister Elisabeth Lann) मंगलवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गईं। यह घटना तब घटी जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त ही किया था और बाकी वक्ता हल्की बातचीत कर रहे थे। अचानक मंच पर ही लैन बेहोश होकर गिर पड़ीं और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    सहायता के लिए दौड़े अधिकारी

    प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन, सुरक्षाकर्मी और अधिकारी तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गिरने के दौरान उनका सिर भी व्याख्यान-पीठ से टकरा गया था। कुछ देर तक वह अचेत रहीं लेकिन सुरक्षाकर्मियों की मदद से संभलीं और थोड़ी देर बाद मंच पर वापस आईं। उन्होंने दर्शकों से कहा कि यह एक सामान्य दिन नहीं था और रक्त शर्करा का स्तर गिरने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी।

    टीएमजेड की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सुरक्षा टीम ने उन्हें तत्काल सहायता दी। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की और लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी स्थिति स्थिर है।

    एको अंकरबर्ग जोहानसन ने दिया एक दिन पहले इस्तीफा

    एलिसाबेथ लैन क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी से हैं और पहले गोथेनबर्ग नगरपालिका में पार्षद रही हैं। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उनके काम को काफी सराहना मिली है। मंगलवार को ही उन्हें स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया था। उनके पूर्ववर्ती, एको अंकरबर्ग जोहानसन, ने एक दिन पहले अचानक इस्तीफा दिया था।

    एको अंकरबर्ग जोहानसन का राजनीतिक करियर लंबा रहा है। वह लगभग 40 वर्ष पहले पहली बार क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स से चुने गए थे। 1999 से 2010 तक उन्होंने जोन्कोपिंग में पार्षद के रूप में कार्य किया और 2010 से 2018 तक पार्टी सचिव भी रहे। इस घटना ने स्वीडन की राजनीति और मीडिया दोनों का ध्यान खींचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि लैन सुरक्षित रहीं और उन्होंने स्वयं बताया कि उनका स्वास्थ्य सामान्य हो गया है।

