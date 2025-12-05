Putin Family: पुतिन की फैमिली और हाई-सिक्योरिटी फूड रूटीन पर दुनिया की नजर, भारत दौरे पर खुली दिलचस्प जानकारी

डिजिटल डेस्क: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन 4 दिसंबर को दो दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं, और इस यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खासा उत्साह है। पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरे में रहने वाले नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का एक और पहलू, उनका भोजन और निजी परिवार हमेशा चर्चा में रहता है। पुतिन अपने खाने और परिवार को लेकर अत्यधिक सतर्क रहते हैं और सब कुछ एक नियंत्रित एवं गोपनीय प्रक्रिया के तहत होता है।

विदेश यात्रा के दौरान पुतिन का खाना किसी होटल या मेजबान देश के किचन में नहीं पकाया जाता। एक विशेष रूसी टीम, जिसमें उनके निजी शेफ भी शामिल होते हैं, भोजन की तैयारी करती है। प्रत्येक सामग्री पहले से जांची जाती है और हर डिश को परोसने से पहले टेस्ट किया जाता है। खाना सुरक्षित स्थान पर मोबाइल टेस्टिंग लैब की उपस्थिति में तैयार किया जाता है। औपचारिक डिनर में पुतिन शामिल होते हैं, लेकिन वे क्या खाते हैं, इसकी जानकारी अक्सर सार्वजनिक नहीं होती। माना जाता है कि उनका वास्तविक भोजन टीम द्वारा अलग से बनाया जाता है।

पुतिन की डेली डाइट कड़ी सुरक्षा के बावजूद पुतिन का रोजमर्रा का खाना काफी सरल है। नाश्ते में वे आमतौर पर तवोरोग (रूसी पनीर), शहद, दलिया, ताजा जूस, कभी-कभी कच्चे बटेर के अंडे या ऑमलेट लेते हैं। दोपहर या रात में वे मछली को प्राथमिकता देते हैं और लाल मांस कम खाते हैं। साथ में साधारण सलाद-टमाटर, खीरा और सब्जियां उनके भोजन का हिस्सा होते हैं। मिठाई कम लेते हैं, लेकिन पिस्ता आइसक्रीम उन्हें पसंद है। उनका खानपान उनकी छवि की तरह ही-नियंत्रित, सरल और व्यवस्थित-दिखाई देता है। पुतिन की निजी दुनिया पुतिन अपने परिवार के बारे में लगभग कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं करते। 2015 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था “मेरी बेटियां रूस में रहती हैं… मैं अपनी फैमिली की चर्चा नहीं करता।” इसके बावजूद कुछ दस्तावेजों, रिपोर्टों और सीमित बयानों से उनके परिवार की तस्वीर सामने आती है।