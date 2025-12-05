मेरी खबरें
    Putin Family: पुतिन की फैमिली और हाई-सिक्योरिटी फूड रूटीन पर दुनिया की नजर, भारत दौरे पर खुली दिलचस्प जानकारी

    Putin Family: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की 4 दिसंबर से शुरू हो रही भारत यात्रा के साथ ही उनकी निजी आदतों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर वैश्विक चर्चा फिर तेज हो गई है। पुतिन न केवल दुनिया के सबसे हाई-सिक्योरिटी नेताओं में शामिल हैं, बल्कि उनका भोजन, उनकी दिनचर्या और उनकी फैमिली लाइफ भी बेहद गोपनीय रहती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 07:01:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 07:17:48 AM (IST)
    पुतिन की प्राइवेट लाइफ (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. पुतिन की निजी जिंदगी हमेशा गोपनीय रही
    2. पुतिन की दोनों बेटियां अलग क्षेत्रों में सफल
    3. परिवार पर सार्वजनिक रूप से कम बोलते हैं

    डिजिटल डेस्क: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन 4 दिसंबर को दो दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं, और इस यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खासा उत्साह है। पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरे में रहने वाले नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का एक और पहलू, उनका भोजन और निजी परिवार हमेशा चर्चा में रहता है। पुतिन अपने खाने और परिवार को लेकर अत्यधिक सतर्क रहते हैं और सब कुछ एक नियंत्रित एवं गोपनीय प्रक्रिया के तहत होता है।

    विदेश यात्रा के दौरान पुतिन का खाना किसी होटल या मेजबान देश के किचन में नहीं पकाया जाता। एक विशेष रूसी टीम, जिसमें उनके निजी शेफ भी शामिल होते हैं, भोजन की तैयारी करती है। प्रत्येक सामग्री पहले से जांची जाती है और हर डिश को परोसने से पहले टेस्ट किया जाता है। खाना सुरक्षित स्थान पर मोबाइल टेस्टिंग लैब की उपस्थिति में तैयार किया जाता है। औपचारिक डिनर में पुतिन शामिल होते हैं, लेकिन वे क्या खाते हैं, इसकी जानकारी अक्सर सार्वजनिक नहीं होती। माना जाता है कि उनका वास्तविक भोजन टीम द्वारा अलग से बनाया जाता है।


    पुतिन की डेली डाइट

    कड़ी सुरक्षा के बावजूद पुतिन का रोजमर्रा का खाना काफी सरल है। नाश्ते में वे आमतौर पर तवोरोग (रूसी पनीर), शहद, दलिया, ताजा जूस, कभी-कभी कच्चे बटेर के अंडे या ऑमलेट लेते हैं। दोपहर या रात में वे मछली को प्राथमिकता देते हैं और लाल मांस कम खाते हैं। साथ में साधारण सलाद-टमाटर, खीरा और सब्जियां उनके भोजन का हिस्सा होते हैं। मिठाई कम लेते हैं, लेकिन पिस्ता आइसक्रीम उन्हें पसंद है। उनका खानपान उनकी छवि की तरह ही-नियंत्रित, सरल और व्यवस्थित-दिखाई देता है।

    पुतिन की निजी दुनिया

    पुतिन अपने परिवार के बारे में लगभग कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं करते। 2015 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था “मेरी बेटियां रूस में रहती हैं… मैं अपनी फैमिली की चर्चा नहीं करता।” इसके बावजूद कुछ दस्तावेजों, रिपोर्टों और सीमित बयानों से उनके परिवार की तस्वीर सामने आती है।

    उनकी पूर्व पत्नी ल्यूदमिला पुतिना फ्लाइट अटेंडेंट थीं। दोनों की शादी 1983 में तब हुई जब पुतिन KGB में थे। 30 साल तक साथ रहने के बाद 2013 में दोनों अलग हो गए। उनके दो बेटियां हैं- मारिया और कतेरीना।

    मारिया वोरोंत्सोवा (जन्म 1985)

    • जीव विज्ञान और मेडिसिन में पढ़ाई

    • हार्मोन संबंधी बीमारियों की विशेषज्ञ

    • बच्चों में ग्रोथ रुकने पर लिखी किताब की सह-लेखक

    • मेडिकल बिजनेस प्रोजेक्ट्स से जुड़ी

    • डच बिजनेसमैन योरिट फासेन से शादी, बाद में अलग होने की खबरें

    कतेरीना तिखोनोवा (जन्म 1986)

    • प्रोफेशनली रॉक-एन-रोल डांसर

    • 2013 के इंटरनेशनल इवेंट में पांचवें स्थान पर

    • पुतिन के पुराने दोस्त के बेटे किरिल शामालोव से शादी, जो बाद में टूट गई

    • अकादमिक और बिजनेस क्षेत्रों में सक्रिय

    पुतिन के पोते-पोतियां

    2017 में पुतिन ने इतना ही कहा, “मेरे पोते-पोतियां हैं। एक नर्सरी जाता है। मैं चाहता हूं वे सामान्य बच्चों की तरह बड़े हों।” उन्होंने संख्या या मां के बारे में कुछ नहीं बताया।

    यह भी पढ़ें- Putin India Visit: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का भारत दौरा क्यों है इतना खास? 10 प्वाइंट में समझिए

