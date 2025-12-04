Putin In India: पुतिन के भारत दौरे से पहले ट्रंप ने किया बड़ा दावा, दुनिया में फिर एक बार जगी उम्मीद

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 09:43:23 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 09:43:23 AM (IST)
    पुतिन को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा

    डिजिटल डेस्क। पुतिन(Russia president putin in india) के भारत यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति के साथ एक अच्छी बातचीत हुई है। उनका दावा है कि डेलीगेशन से बातचीत के दौरान पाया गया कि व्लादिमीर पुतिन भी युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं।

    बता दें कि बुधवार को अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉक ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पांच घंटे लंबी बातचीत की। रिपोर्टस के अनुसार, दोनों दिग्गजों की बातचीत साल 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन विवाद को खत्म करने पर केंद्रित थी।


    पुतिन भी खत्म करना चाहते हैं युद्ध

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पुतिन की कल जेरेड कुशनर और स्टीव व्हिटकॉफ के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई।हालांकि, उन्होंने यह कहा कि इस मीटिंग में क्या निकला, मैं वह नहीं बता सकते क्योंकि टैंगो के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा वह (पुतिन) युद्ध खत्म करना चाहेंगे, ऐसा उनका मानना था।

    भारत आ रहे हैं पुतिन

    रूसी राष्ट्रपति व्लादमिर पुतिन आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग भी होनी है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। पुतिन के इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई है।

