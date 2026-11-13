Nvidia में जेनसन हुआंग के बाद कौन? नए CEO की दौड़ में मेहरोत्रा समेत 3 भारतीय मूल के चेहरे भी शामिल

डिजिटल डेस्क। चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी Nvidia को नए मुख्य कार्यकारी की तलाश है। खबरों के अनुसार, कथित विवाहेतर संबंधों को लेकर चल रही जांच के बीच जेनसन हुआंग ने पद छोड़ दिया है। जिस शख्स की अगुवाई में कंपनी एआई की दुनिया में सबसे ताकतवर नामों में शुमार हुई, उसके जाने से कंपनी का भविष्य सवालों के घेरे में है। एनवीडिया के बोर्ड ने कहा है कि वह उत्तराधिकारी के लिए कंपनी के भीतर और बाहर, दोनों जगह विकल्प खंगालने को तैयार है।

कैसा सीईओ चाहते हैं निवेशक? विश्लेषकों और निवेशकों की अपेक्षा है कि दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में शामिल एनवीडिया की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए, जिसके पास तकनीकी समझ, भविष्य की दृष्टि और वित्तीय कौशल, तीनों हों। वजह यह है कि कंपनी अब सिर्फ चिप निर्माता नहीं, एआई दौर में बड़ी निवेशक भी है। फिलहाल सीएफओ कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया गया है। बोर्ड जिन नामों पर विचार कर रहा है, उनमें तीन भारतीय मूल के बताए जा रहे हैं।

भारतीय मूल के संभावित दावेदार माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा चार दशक से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। वे 2017 से अमेरिका की सबसे बड़ी मेमोरी चिप निर्माता कंपनी की कमान संभाल रहे हैं और उसे एआई सिस्टम के अहम आपूर्तिकर्ता में बदला है। इससे पहले उन्होंने 1988 में सैनडिस्क की सह-स्थापना की और 2011 से 2016 में कंपनी के बिकने तक उसके सीईओ रहे। उनके नेतृत्व में माइक्रोन ने एआई सर्वर में काम आने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी पर फोकस किया और एनवीडिया से रिश्ते गहरे किए। कंपनी का मूल्यांकन करीब एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा। पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा का नाम निवेशकों ने आगे बढ़ाया है, ऐसा द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है। वे 2018 से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं और एआई आधारित साइबर सुरक्षा में उसका विस्तार देख चुके हैं। वे सॉफ्टबैंक के प्रेसिडेंट और सीओओ रह चुके हैं और गूगल में भी एक दशक काम किया है। हालांकि उनका अनुभव चिप विकास के बजाय साइबर सुरक्षा और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में है।

एक्सिओस की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन भी विचार में हो सकते हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और एआई सेवाओं की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है, जिससे उन्हें बड़े ग्राहकों के साथ काम का अनुभव मिला है। उनके बायोडेटा में चिप डिजाइन का अनुभव नहीं है। कंपनी के भीतर से विकल्प रॉयटर्स के हवाले से कहा गया है कि सीएफओ कोलेट क्रेस भी दौड़ में हैं। वे 2013 से एनवीडिया की वित्त प्रमुख हैं और पहले माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर चुकी हैं। विश्लेषकों के अनुसार उनका अनुभव और वॉल स्ट्रीट से गहरे संबंध कंपनी को मौजूदा संकट से निकालने में मददगार हो सकते हैं। सवाल यह भी है कि अगर वे कंपनी चलाएंगी तो तकनीकी दूरदृष्टि वाली भूमिका कौन निभाएगा। एनवीडिया के हाइपरस्केल और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उपाध्यक्ष इयान बक भी बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। वे 2004 से कंपनी में हैं और उस तकनीक के विकास में अहम रहे, जिसने एनवीडिया को वीडियो गेम चिप निर्माता से एआई हार्डवेयर की अगुवा कंपनी बनाया। यह तकनीक CUDA है, जिसने कंपनी के ग्राफिक्स प्रोसेसर पर सामान्य कंप्यूटिंग संभव की। पिछले साल बैंक ऑफ अमेरिका के सम्मेलन में बक ने कहा था कि उनके काम का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा भविष्य का अनुमान लगाना है। चिप उद्योग के दिग्गज आर्म के सीईओ रेने हास ने 2013 में आर्म से जुड़ने से पहले एनवीडिया में सात साल बिताए थे और वाइस प्रेसिडेंट व जनरल मैनेजर के पद तक पहुंचे। वे 2022 में आर्म के सीईओ बने और 2023 में कंपनी की नैस्डैक लिस्टिंग संभाली। अप्रैल में उन्हें पैरेंट कंपनी सॉफ्टबैंक के अंतरराष्ट्रीय कारोबार की जिम्मेदारी भी मिली। आर्म प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिजाइन कर दूसरी कंपनियों को लाइसेंस देती है और मोबाइल के बाद अब कंप्यूटर बाजार में फैल रही है, हालांकि राजस्व और कर्मचारियों के लिहाज से वह एनवीडिया से काफी छोटी है।

इंटेल को संभालने की महत्वाकांक्षी कोशिश का नेतृत्व करने वाले पैट गेल्सिंगर भी चर्चा में हैं। उन्हें 2024 में इंटेल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके बदलावों को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। फिर भी वे उन गिने-चुने लोगों में हैं, जिन्हें चिप कंपनी चलाने की समझ है, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों की। उन्होंने 18 साल की उम्र में इंटेल से करियर शुरू किया, वहां 30 साल बिताए और कंपनी के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने। इंटेल छोड़ने के बाद उन्होंने करीब एक दशक वीएमवेयर चलाया और 2021 में इंटेल के सीईओ बनकर लौटे। एनवीडिया की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी एएमडी की प्रमुख लिसा सू का नाम भी संभावितों में है। उनके आने पर एएमडी ही नहीं, पूरे उद्योग पर असर पड़ेगा। सू और हुआंग दोनों का जन्म ताइवान में हुआ और दोनों खुद को दूर का रिश्तेदार बताते रहे हैं, पर सू की शैली कहीं शांत और कम दिखावे वाली है। इसी शैली ने चीन के अहम बाजार में उनके लिए रास्ते खोले और उन्हें वहां के वाणिज्य मंत्री तथा उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग से मुलाकात का मौका मिला। मार्वेल टेक्नोलॉजी के सीईओ मैट मर्फी भी रेस में बताए जा रहे हैं। वे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी के प्रमुख चेहरों में हैं और क्लाउड कंपनियों को एनवीडिया पर निर्भरता घटाने के लिए कस्टम चिप बनाने में मदद करते हैं। 2016 से मार्वेल की अगुवाई कर रहे मर्फी ने उसे स्टोरेज चिप कंपनी से डेटा सेंटर, नेटवर्किंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा आपूर्तिकर्ता बना दिया। इससे पहले वे मैक्सिम इंटीग्रेटेड में 20 साल से ज्यादा रहे।