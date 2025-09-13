मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Donald Trump India Tariff: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर क्यों लगाया 50% टैरिफ? खुद किया बड़ा खुलासा

    अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला यूरोपीय देशों की समस्या के चलते लिया गया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 04:43:04 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 04:43:04 AM (IST)
    Donald Trump India Tariff: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर क्यों लगाया 50% टैरिफ? खुद किया बड़ा खुलासा

    HighLights

    1. भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया
    2. भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला यूरोपीय देशों की समस्या के चलते लिया गया था
    3. फॉक्स न्यूज चैनल के फॉक्स एंड फ्रेंड्स कार्यक्रम में दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह कहा

    एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला यूरोपीय देशों की समस्या के चलते लिया गया था।

    फॉक्स न्यूज चैनल के फॉक्स एंड फ्रेंड्स कार्यक्रम में दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हमारी अपनी दिक्कतें थीं, लेकिन यूरोप की परेशानी और भी बड़ी थी। रूस से तेल खरीदने के मसले पर भारत पर टैरिफ लगाना आसान नहीं था, क्योंकि इससे भारत-अमेरिका संबंधों में खटास आई। हालांकि, ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जो किया, वह उस समय जरूरी था।

    'भारत रूस का सबसे बड़ा खरीदार'

    ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का बड़ा तेल खरीदार था, जिससे यूक्रेन युद्ध को और बल मिला। यही वजह थी कि यूरोपीय देशों पर संकट गहराया और भारत को लेकर सख्त कदम उठाने पड़े।

    भारत में नाराजगी

    भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने के फैसले से यहां गुस्सा देखने को मिला और अमेरिका के खिलाफ भावना तेज हुई। रूस पर यूक्रेन युद्ध के चलते पहले से ही पश्चिमी प्रतिबंध लगाए गए थे।

    ट्रंप की इस नीति के चलते भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ा। कृषि और डेयरी सेक्टर को खोलने से भारत के इनकार करने पर टैरिफ में कमी पर बातचीत विफल हो गई। वर्तमान में दोनों देशों के बीच हर साल 190 अरब डॉलर से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार होता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.