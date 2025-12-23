एक हत्या के कारण पूरे सऊदी अरब में शराब बैन... इस खूनी दास्तान ने बदल दी थी पूरी कहानी

डिजिटल डेस्क। दुनिया आज सऊदी अरब को एक ऐसे देश के रूप में जानती है जहां कानून की सख्ती और शराब पर पूर्ण पाबंदी उसकी पहचान का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पाबंदी के पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे? दरअसल, इतिहास के पन्नों में एक ऐसी भयानक शाम दर्ज है, जिसने पूरे शाही परिवार की नींव हिला दी थी।

यह कहानी है साल 1951 की, जब एक राजकुमार के नशे ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मंच पर खून की होली खेली थी। वह काली शाम और आपा खोता राजकुमार कहानी शुरू होती है जेद्दा के तटीय शहर में, जहां ब्रिटिश उप-राजनयिक (वाइस-कॉन्सुल) सिरिल ओसमैन के घर पर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। उस शाम वहां एक 19 वर्षीय सऊदी राजकुमार मिशारी बिन अब्दुलअजीज की मौजूदगी थी। शराब का दौर चला और धीरे-धीरे राजकुमार मिशारी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। नशे की हालत में उन्होंने पार्टी में मौजूद एक अंग्रेज महिला मेहमान के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ शुरू कर दी। एक सम्मानित अधिकारी के रूप में सिरिल ओसमैन के लिए यह असहनीय था। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और राजकुमार को फटकार लगाते हुए घर से बाहर निकाल दिया।

अहंकार, पिस्तौल और एक हत्या अपमान की वह आग अगली सुबह तक भी शांत नहीं हुई थी। राजकुमार मिशारी के लिए ओसमैन का इनकार उनके शाही गौरव पर एक चोट थी। अगले दिन, नशे और गुस्से में अंधे होकर मिशारी फिर से ओसमैन के घर जा पहुंचे और उसी महिला की मांग करने लगे। जब ओसमैन ने उन्हें दोबारा दुत्कार कर बाहर निकालने की कोशिश की, तो राजकुमार ने आव देखा न ताव और अपनी पिस्तौल से गोलियां दाग दीं। क्षण भर में सब कुछ बदल गया। सिरिल ओसमैन की मौके पर ही मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय विवाद था जिसने लंदन से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया।