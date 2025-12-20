13 घंटे रोज काम, 5 साल में बदली किस्मत... फूड डिलीवरी राइडर ने बचाए 1.42 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क। चीन में मेहनत और अनुशासन की एक मिसाल सामने आई है। फूड डिलीवरी का काम करने वाले एक युवक ने सिर्फ पांच साल में 1.12 मिलियन युआन (करीब 1.42 करोड़ रुपये) की बचत कर ली। इसके लिए उसने रोजाना करीब 13 घंटे और हफ्ते के सातों दिन काम किया, साथ ही अपनी जरूरतों के अलावा हर गैर-जरूरी खर्च से दूरी बनाए रखी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 वर्षीय झांग ज़ुएकियांग का झांगझोऊ शहर में नाश्ते का छोटा सा कारोबार बंद हो गया था। इस असफलता के बाद उन पर करीब 50 हजार युआन (लगभग 6.37 लाख रुपये) का कर्ज चढ़ गया। नई शुरुआत के इरादे से वह साल 2020 में शंघाई पहुंचे और वहां एक बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़ गए।

पांच साल में बदली किस्मत डिलीवरी राइडर के तौर पर काम करते हुए झांग ने पांच साल में कुल 1.4 मिलियन युआन (करीब 1.78 करोड़ रुपये) कमाए। कर्ज चुकाने और रहने-खाने के खर्च निकालने के बाद भी वह 1.12 मिलियन युआन की बचत करने में सफल रहे। झांग का कहना है कि उनकी जिंदगी बेहद सादगी भरी है। रोजमर्रा की जरूरी चीजों के अलावा वह किसी तरह का अतिरिक्त खर्च नहीं करते। उनका ज्यादातर वक्त काम, खाना और आराम में ही गुजरता है। कड़ा शेड्यूल, मजबूत अनुशासन झांग रोजाना सुबह 10:40 बजे से लेकर अगली सुबह 1 बजे तक काम करते हैं। साल में केवल चीनी स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान ही वह कुछ दिन की छुट्टी लेते हैं। शरीर को फिट रखने के लिए वह रोज करीब 8.5 घंटे की नींद जरूर लेते हैं, ताकि लंबे समय तक काम कर सकें।