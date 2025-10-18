Gold-Silver Rate: धनतेरस खत्म होते-होते सोने के भाव पड़े नरम, चांदी भी हुई धड़ाम, चेक करें लेटेस्ट रेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। वर्ष में सराफा बाजार में ग्राहकी के लिहाज से सबसे बड़ा दिन धनतेरस शनिवार को बीत गया। धनतेरस खत्म होते-होते दोनों ही कीमती धातुओं के तेवर भी नर्म पड़ते दिखे। शुक्रवार शाम तक जो सोना सराफा बाजार में ऊपर चढ़ता दिख रहा था रात होते-होते गिरावट देखी गई। पहले 1,34,000 तक सराफा में सोने के सौदे हुए। शनिवार को जब धनतेरस के लिए बाजार खुला तो इंदौर सराफा में सोने के भाव एक दिन पहले के मुकाबले 1800 रुपये घटकर 1,31,000 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया।
इसी तरह चांदी में भी शनिवार को हाजिर बाजार में गिरावट देखी गई। इंदौर सराफा बाजार में शनिवार को चांदी के भाव घटकर 1,62,000 रुपये प्रति किलो रह गए। दाम घटने के बाद भी सराफा बाजार में सोने-चांदी की बिक्री धनतेरस पर अपेक्षा से कमजोर रही। व्यापारियों के मुताबिक उच्च स्तर पर पहुंचे दाम आम खरीदारों को गहनों की खरीदी से दूर कर रहे हैं।
दरअसल सोना-चांदी दोनों अव्यावहारिक स्तर पर पहुंच गए हैं। कीमती धातुओं के ऊंचे दामों के लिए वैश्विक आर्थिक और भूराजनैतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि बीते समय से इनमें भी सुधार हुआ है। इजरायल-गजा में युद्ध विराम हो चुका है। रूस-यूक्रेन युद्द के मुद्दे पर भी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय हो रही है। ऐसे में सोने-चांदी में और तेजी को सपोर्ट करने वाला बहुत मजबूत कारण नहीं दिख रहा।
बीते दिनों से केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद को लेकर अलग-अलग आंकड़े आ रहे थे। हालांकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सोने की खरीद के आंकड़े की बीते वर्ष से तुलना करें तो पहले दस माह में कुल खरीद कम ही दिख रही है। ऐसे में सिर्फ सट्टेबाजी ही सोने-चांदी की अप्रत्याशित तेजी के पीछे कारण है।
एमसीएक्स पर चांदी में शुक्रवार को दो निचले सर्किट लगे। चांदी वायदा में 10 हजार रुपये घटकर 157000 रुपये ही बिकी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आगे चांदी में और गिरावट आ सकती है। बीते दिनों में चांदी खरीदने वाले कई निवेशक भी अब बिकवाली पर उतारू हैं। ऐसे में दीपावली के बाद का सप्ताह चांदी में अच्छी गिरावट वाला हो सकता है।
यह भी पढ़ें- MP Top News: किसानों के लिए खुशखबरी, गहनों और नोटों से सजा रतलाम में माता महालक्ष्मी का मंदिर, रीवा में मिला पटाखों का जखीरा
सोना केडबरी रवा नकद में 131000 सोना (आरटीजीएस) 131000, सोना 22 कैरेट 118000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। शुक्रवार को सोना 132800 रुपये पर बंद हुआ।
चांदी चौरसा 162000, चांदी आरटीजीएस 163000 चांदी टंच 163000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2000 रुपये प्रति नग बिका। शुक्रवार को चांदी 170000 रुपये पर बंद हुई थी।