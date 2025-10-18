MP Top News: किसानों के लिए खुशखबरी, गहनों और नोटों से सजा रतलाम में माता महालक्ष्मी का मंदिर, रीवा में मिला पटाखों का जखीरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। सोलर पंप लेने पर किसानों को अब 60 की जगह राज्य सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यानी किसान को मात्र 10 प्रतिशत ही देना होगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किसान सम्मेलन में उन्होंने यह घोषणा की है। यहां भोपाल संभाग के लगभग 2000 किसानों को बुलाया गया था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. दीपोत्सव पर इस बार शहर के माणकचौक स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर के साथ पहली बार कालिका माता मंदिर क्षेत्र स्थित श्री महालक्ष्मीनारायण मंदिर में धनलक्ष्मी से आकर्षक सजावट की गई है। सजावट में भक्तों द्वारा दी गई एक, दो, पांच 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपये के नोटों की गड्डियों का उपयोग किया गया है।