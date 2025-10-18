MP Top News: किसानों के लिए खुशखबरी, गहनों और नोटों से सजा रतलाम में माता महालक्ष्मी का मंदिर, रीवा में मिला पटाखों का जखीरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 1. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। सोलर पंप लेने पर किसानों को अब 60 की जगह राज्य सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यानी किसान को मात्र 10 प्रतिशत ही देना होगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किसान सम्मेलन में उन्होंने यह घोषणा की है। यहां भोपाल संभाग के लगभग 2000 किसानों को बुलाया गया था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
2. दीपोत्सव पर इस बार शहर के माणकचौक स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर के साथ पहली बार कालिका माता मंदिर क्षेत्र स्थित श्री महालक्ष्मीनारायण मंदिर में धनलक्ष्मी से आकर्षक सजावट की गई है। सजावट में भक्तों द्वारा दी गई एक, दो, पांच 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपये के नोटों की गड्डियों का उपयोग किया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
3. रीवा पुलिस ने रिहायशी इलाके में छापा मारकर 10 लाख रुपये के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में दो व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
4. सतना के गुझवां गांव में विद्युत विभाग ने छापा मारकर रिटायर्ड डीएसपी रामकीर्ति शुक्ला और गुलाब गुप्ता पर बिजली चोरी का केस दर्ज किया है। अवैध रूप से 'कटिया फांस' कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था। जेई सुनील मिश्रा ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
5. उज्जैन के आगर रोड पर कार और डंपर की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल है। मृतक बड़नगर और उज्जैन के रहने वाले थे और नलखेड़ा से बगलामुखी माता मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। डंपर चालक फरार हो गया है, पुलिस जांच कर रही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)
6. रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ऑटो चालक ने 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)