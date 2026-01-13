छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड, कम सैलरी में भी संभव है निवेश, जानें शुरुआती निवेशकों के लिए शानदार विकल्प

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अक्सर आम लोगों के बीच यह धारणा बनी रहती है कि निवेश केवल वही लोग कर सकते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों और वित्तीय जानकारों का मानना है कि निवेश की शुरुआत के लिए बड़ी रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण 'जल्दी शुरुआत' करना है। जल्दी निवेश शुरू करने से आपको 'कंपाउंडिंग' (चक्रवृद्धि ब्याज) का जबरदस्त लाभ मिलता है, जिससे आपकी छोटी सी बचत भी लंबे समय में एक विशाल फंड में बदल सकती है।

एसआइपी (SIP) शुरुआती निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआइपी (SIP) सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप मात्र 100 या 500 रुपये जैसी मामूली राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। यह न केवल आपके भीतर नियमित निवेश की आदत डालता है, बल्कि लंबे समय में बाजार के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर बेहतर रिटर्न देने की क्षमता भी रखता है।

सरकारी योजनाएं और पोस्ट ऑफिस जो लोग बाजार के जोखिम से बचना चाहते हैं और सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, उनके लिए सरकारी योजनाएं सबसे उपयुक्त हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) एक ऐसा ही विकल्प है, जिसमें एक बार निवेश कर आप हर महीने तय आय प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना पर लगभग 7.40% सालाना ब्याज मिल रहा है। यदि इस मासिक आय को पोस्ट ऑफिस की ही रिकरिंग डिपॉजिट (RD) में दोबारा निवेश कर दिया जाए, तो आपका कुल रिटर्न और भी शानदार हो सकता है। डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ भारतीयों के बीच सोने में निवेश हमेशा से लोकप्रिय रहा है। लेकिन अब गहनों की मेकिंग चार्ज, जीएसटी और सुरक्षा की झंझट के बिना भी सोने में निवेश संभव है। डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ (ETF) के माध्यम से आप छोटी रकम से भी सोना खरीद सकते हैं। इसे खरीदना और बेचना बेहद आसान है और इसमें शुद्धता की पूरी गारंटी रहती है।