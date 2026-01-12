सराफा बाजार पर संकट! सोने की चमक बढ़ी पर कारोबार घटा, ग्राहक ऊंची कीमत पर ज्वैलरी खरीदने को तैयार नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सोने और चांदी के लगातार बढ़ते दाम ने निवेशकों के चेहरे भले ही खिला दिए हों पर कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। ग्राहक ऊंची कीमत पर ज्चैलरी खरीदने को तैयार नहीं है। हाल मार्क 91.6 यानि 22 कैरेट सोने के आभूषण दो साल में दो गुना तक महंगे हो गए हैं। लोग मजबूरी में 18 कैरेट की रोज गोल्ड ज्वैलरी खरीद रहे हैं पर बाजार में उठाव कम है।

अमेरिका और कुछ देशों के बीच आपसी संबंध खराब होने और युद्ध के माहौल ने सोने के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। इंटरनेशनल बाजार में सोने को निवेश का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। डॉलर और रुपये के बजाय लोग सोने को निवेश के लिए श्रेष्ठ मान रहे हैं यही कारण है कि लोग निवेश के लिए सिक्के और केडबरी सोना तो खरीद रहे हैं पर आभूषण की बिक्री पर ब्रेक लगता जा रहा है।

दो साल में दाम दो गुना तक बढ़े

व्यापारियों के अनुसार सन 2024 में सोना का भाव 70 से 77 हजार रूपये प्रति 10 ग्राम था। अब सोना एक लाख 40 हजार रुपये प्रति दस ग्राम से भी अधिक हो चुका है। यानि दो साल में भाव दो गुना हो गए हैं। ज्वैलरी पर मेकिंग चार्ज अलग से ली जाती है। यदि आप 91.6 श्रेणी के आभूषण खरीदते हैं तो आपको करीब 10 प्रतिशत मेकिंग चार्ज देनी होती है। ऐसे में ज्वैलरी के दाम और बढ़ जाते हैं।

कम वजन के आभूषण बनवा रहे हैं लोग

व्यापारियों के अनुसार अब लोग कम वजन के आभूषण बनवा रहे हैं। पहले लोग शौकिया तौर पर अंगूठी, सोने की चैन एवं ब्रेसलेट आदि बनवाते थे। दो-तीन साल में डिजाइन बदलवाते थे। अब इस पर विराम लगता जा रहा है। 18 कैरेट के आभूषण की मांग बढ़ी व्यापारियों के अनुसार लगातार महंगे हो रहे दाम के कारण इस बाजार में 18 कैरेट सोने की मांग बढ़ी है। इस ज्वैलरी में 75 प्रतिशत सोना होता है। हाल ही में सरकार ने नौ कैरेट सोने की ज्वैलरी को स्वीकृति दी है। इस पर हॉल मार्किंग अनिवार्य है ताकि ग्राहकों को शुद्धता की पूरी जानकारी मिल सके। नौ केरेट आभूषण में 37.5 प्रतिशत सोना होता है इस कारण इसका भाव भी कम होता है लेकिन भोपाल के सराफा बाजार में अभी 9 कैरेट की ज्वैलरी नहीं आई है। चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। चांदी की पायल, बिछिया आदि के दाम एक साल में दो गुना से अधिक हो गए हैं। चांदी करीब ढाई लाख रुपये प्रति किलो हो गई है।