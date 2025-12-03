Business Idea: पैसा ही पैसा! यह बिजनेस शुरू करें, डिमांड 12 महीने रहती है, होगी मोटी कमाई

नई दिल्ली। Business Idea: बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई बेहतरीन आइडिया नहीं होता है। उनके पास पूंजी तो होती है, लेकिन किस चीज का बिजनेस शुरू करें, इसे लेकर वे अक्सर भ्रमित रहते हैं। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जो आपको लखपति बना सकता है और जिसकी डिमांड 12 महीने बनी रहेगी।

भारत मोबिलिटी के भविष्य के तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में EVs की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है।

EV चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस हो सकता है बेस्ट

इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ये बढ़ता दौर लोगों को ईवी चार्जिंग स्टेशन (EVCS) खोल कर मोटी कमाई का मौका भी दे रहा है। यह बिजनेस आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में तेजी के साथ भारत में EV चार्जिंग स्टेशनों में दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। टाटा पावर EZ चार्ज जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। भारत में EVCS लगाने के लिए नियमों को समझना, सही टेक्नोलॉजी चुनना और एक अच्छी जगह पक्की करना जरूरी है।

कितना आएगा EV चार्जिंग स्टेशन लगाने में खर्च?

EV चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस शुरू करने में बेसिक सेटअप के लिए ₹1 लाख से लेकर कई फास्ट चार्जर वाले बड़े स्टेशन के लिए ₹1 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन बिजनेस आइडिया : महत्वपूर्ण डेटा

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि (दिसंबर 2024 से जनवरी 2025):

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स: दिसंबर 2024 में 73,651 से बढ़कर जनवरी 2025 में 97,734 हो गई।

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स: सिर्फ एक महीने में 9,116 से बढ़कर 11,247 हो गई।

मौजूदा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:

पब्लिक चार्जिंग स्टेशन: 5,500 से ज्यादा

होम चार्जर: 1.2 लाख

EV चार्जिंग स्टेशन लगाने में खर्च (निवेश):

बेसिक सेटअप (शुरुआती): ₹1 लाख से शुरू

बड़ा स्टेशन (कई फास्ट चार्जर): ₹1 करोड़ से ज्यादा

खर्च का विवरण (हार्डवेयर):

बेसिक AC चार्जर: लगभग ₹30,000–₹1,00,000

मिड-टियर 22 kW AC चार्जर: लगभग ₹1–2 लाख

DC फास्ट चार्जर (30–60 kW): प्रति यूनिट ₹7–12 लाख

हाई-पावर चार्जर (120 kW+): ₹20 लाख से ज्यादा

EV चार्जिंग स्टेशन से कमाई:

सामान्य स्टेशन (लगातार फुटफॉल): हर महीने ₹80,000 से ₹1.5 लाख तक

फास्ट-चार्जिंग स्टेशन (उच्च उपयोग): हर महीने ₹3 लाख या उससे ज्यादा तक

कितनी होती है कमाई?

EV चार्जिंग स्टेशन की कमाई लोकेशन, स्टेशन के टाइप और इस्तेमाल जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

भारत में लगातार आने वाले ग्राहकों वाला स्टेशन हर महीने ₹80,000 से ₹1.5 लाख तक कमा सकता है।

कुछ फास्ट-चार्जिंग स्टेशन हर महीने ₹3 लाख या उससे ज्यादा तक भी कमा सकते हैं।