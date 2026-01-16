मेरी खबरें
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 07:36:37 AM (IST)
    2026 में घर बनाना पड़ेगा भारी, सीमेंट की कीमतें हो सकती हैं महंगी; जानें बचने के लिए क्या करें
    घर बनवाना हो सकता है महंगा(सौ.- सोशल मीडिया)

    बिजनेस डेस्क। अगर आप इस साल में अपना घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी से जेब ढीली होने के संकेत मिल रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 की शुरुआत में सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे मकान निर्माण का कुल खर्च काफी बढ़ने की आशंका है।

    एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म की रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 की पहली छमाही में सीमेंट कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसकी मुख्य वजह निर्माण क्षेत्र में मजबूत मांग और नई उत्पादन क्षमता के समय पर शुरू न हो पाना है। आमतौर पर साल की पहली तिमाही में निर्माण कार्य तेज रहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कंपनियां दाम बढ़ाती हैं।


    नई क्षमता आएगी, लेकिन राहत देर से

    रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में सीमेंट इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा में नई क्षमता जुड़ने वाली है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 10 करोड़ टन नई क्षमता बाजार में आएगी। हालांकि यह उत्पादन मांग से ज्यादा होगा, लेकिन इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा। माना जा रहा है कि कीमतों पर इसका दबाव 2026 के आखिर तक ही पड़ेगा, यानी तब तक सीमेंट महंगा बना रह सकता है।

    घर बनाने का खर्च क्यों बढ़ेगा

    सीमेंट महंगा होने का सीधा असर घर के जरूरी हिस्सों पर पड़ेगा। फाउंडेशन, छत की ढलाई, कॉलम, बीम और प्लास्टर जैसे कामों में लागत बढ़ेगी। जो लोग 2026 की शुरुआत में निर्माण शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने बजट में बदलाव करना पड़ सकता है।

    क्या कहते हैं एक्सपर्ट

    निर्माण विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती कीमतों से बचने के लिए कुछ कदम अभी से उठाए जा सकते हैं। जैसे-

    • सीमेंट की अग्रिम खरीद

    • ठेकेदार से फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट

    • निर्माण की स्पष्ट टाइमलाइन

    अगर समय रहते सही प्लानिंग की जाए, तो संभावित कीमत बढ़ोतरी के बावजूद लाखों रुपये की बचत संभव है।

