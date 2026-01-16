2026 में घर बनाना पड़ेगा भारी, सीमेंट की कीमतें हो सकती हैं महंगी; जानें बचने के लिए क्या करें

बिजनेस डेस्क। अगर आप इस साल में अपना घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी से जेब ढीली होने के संकेत मिल रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 की शुरुआत में सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे मकान निर्माण का कुल खर्च काफी बढ़ने की आशंका है।

एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म की रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 की पहली छमाही में सीमेंट कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसकी मुख्य वजह निर्माण क्षेत्र में मजबूत मांग और नई उत्पादन क्षमता के समय पर शुरू न हो पाना है। आमतौर पर साल की पहली तिमाही में निर्माण कार्य तेज रहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कंपनियां दाम बढ़ाती हैं।