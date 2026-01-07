मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 03:49:36 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 03:49:36 PM (IST)
    Ciel Tower: क्या आप दुनिया के सबसे ऊंचे होटल में रुकना चाहेंगे? जानें यहां एक रात ठहरने का कितना है खर्च
    Ciel Tower: दुनिया का सबसे ऊंचा होटल

    1. 377 मीटर ऊंचा सिएल टावर बना दुनिया का सबसे ऊंचा होटल
    2. 4,893 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए 1,000 से ज्यादा कमरे
    3. प्रति रात लगभग 28,764 रुपये से शुरू होता है लग्जरी स्टे

    बिजनेस डेस्क। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत 'बुर्ज खलीफा' के बाद अब दुबई ने दुनिया के सबसे ऊंचे होटल (Tallest Hotel of World) का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। दुबई मरीना में स्थित सिएल टावर (Ciel Tower) अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बन गया है। 377 मीटर (1,237 फीट) ऊंचे इस मेगा स्ट्रक्चर को दिसंबर 2025 के अंत में आम जनता के लिए खोला गया है।

    होटल में कुल 1,004 कमरे

    गेवोरा होटल का रिकॉर्ड टूटा सिएल टावर ने दुबई के ही गेवोरा होटल (356 मीटर) को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। इस गगनचुंबी इमारत का स्वामित्व इम्मो प्रेस्टीज लिमिटेड के पास है, जबकि इसका प्रबंधन 'द फर्स्ट ग्रुप' द्वारा IHG के विग्नेट कलेक्शन के तहत किया जा रहा है। लंदन के प्रसिद्ध NORR ग्रुप द्वारा डिजाइन किए गए इस होटल में कुल 1,004 कमरे और एक शानदार स्काई पूल मौजूद है।


    करीब 4,893 करोड़ रुपये में तैयार हुआ प्रोजेक्ट

    लागत और किराया इस भव्य प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगभग $544 मिलियन (करीब 4,893 करोड़ रुपये) का खर्च आया है। अगर आप यहां रुकने का मन बना रहे हैं, तो इसके शुरुआती कमरे का किराया 1,172 दिरहम (लगभग 28,764 रुपये) प्रति रात है। वहीं, होटल के सबसे महंगे सुइट का किराया 2,170 दिरहम (लगभग 53,256 रुपये) तक जाता है। अपनी बेमिसाल ऊंचाई और लग्जरी सुविधाओं के कारण यह दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।

