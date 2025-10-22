मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 05:11:04 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 05:11:04 AM (IST)
    दीवाली पर रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी: 6 लाख करोड़ की बिक्री, 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार
    दीवाली पर रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी

    HighLights

    1. दीवाली पर बाजार ने नया रिकॉर्ड कायम किया
    2. 6.05 लाख करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई

    बिजनेस डेस्क। जीएसटी दरों में हाल ही में किए गए बदलाव और मजबूत उपभोक्ता मांग की वजह से इस बार दीवाली पर बाजार ने नया रिकॉर्ड कायम किया। देशभर में 6.05 लाख करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई। इसमें 5.40 लाख करोड़ रुपये का सामान और 65,000 करोड़ रुपये की सेवाएं शामिल रहीं।

    अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) के सर्वे के मुताबिक, यह बिक्री 60 प्रमुख वितरण केंद्रों, राज्यों की राजधानियों और टियर-2 व 3 शहरों से मिली रिपोर्ट पर आधारित है। पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा काफी बड़ा है। 2023 में दीवाली की कुल बिक्री 4.25 लाख करोड़ रुपये रही थी।


    कैट के अनुसार, पारंपरिक बाजार और छोटे व्यापारी इस बार मुख्य योगदानकर्ता रहे और उन्होंने कुल व्यापार में करीब 85 प्रतिशत हिस्सा डाला। यह देश के भौतिक बाजारों की बड़ी वापसी को दर्शाता है।

    सेक्टरवार बिक्री

    किराना और एफएमसीजी : 12% (सबसे अधिक बिक्री)

    सोना और आभूषण : 10%

    इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स : 8%

    उपभोक्ता टिकाऊ सामान : 7%

    रेडीमेड कपड़े और गिफ्ट आइटम : 7%

    होम डेकोर, फर्नीचर और फर्निशिंग : 5%

    मिठाई और नमकीन : 5%

    कपड़ा और फैब्रिक : 4%

    पूजा सामग्री, फल और ड्राई फ्रूट्स : 3%

    कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने बताया कि सेवा क्षेत्र ने भी 65,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया। इसमें पैकेजिंग, हॉस्पिटेलिटी, कैब सेवाएं, ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट, टेंट व डेकोरेशन, मैनपावर और डिलीवरी जैसे सेक्टर प्रमुख रहे।

