    Elon Musk की लिखने के शौकीनों के लिए बड़ी सौगात, सबसे बेहतरीन आर्टिकल को मिलेगा 1 मिलियन डॉलर का इनाम, पढ़ें क्या हैं शर्तें

    X Articles Feature: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क आपके लिए जीवन बदलने वाला अवसर लेकर आए हैं। टेस्ला और एक्स (X) के मालिक मस्क ने घोषणा की है कि ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 02:38:41 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 02:38:41 PM (IST)
    Elon Musk की लिखने के शौकीनों के लिए बड़ी सौगात। (Image Source: AI-Generated)

    HighLights

    1. X (एक्स) पर लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट की जंग
    2. एक आर्टिकल और 9 करोड़ का इनाम
    3. कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खेला बड़ा दांव

    बिजनेस डेस्क। अगर आपके पास शब्दों का जादू है और आप दुनिया को अपनी लेखनी से प्रभावित करने का माद्दा रखते हैं, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क आपके लिए जीवन बदलने वाला अवसर लेकर आए हैं। टेस्ला और एक्स (X) के मालिक मस्क ने घोषणा की है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होने वाले सबसे बेहतरीन लेख (Article) को 1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) का बंपर पुरस्कार दिया जाएगा।

    मस्क का यह कदम 'एक्स' को केवल सूचनाओं का केंद्र नहीं, बल्कि गंभीर पत्रकारिता और विचारशील लेखन का वैश्विक हब बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।

    लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट पर दांव

    एलन मस्क के अनुसार, साल 2026 में 'एक्स' का मुख्य फोकस हाई-वैल्यू और हाई-इम्पैक्ट कंटेंट पर होगा। कंपनी ऐसे लेखकों की तलाश में है जो अपनी खोजपरक रिपोर्ट्स या विचारों से समाज और संस्कृति पर गहरा असर डाल सकें। इसी रणनीति के तहत यह 'लॉन्ग-फॉर्म आर्टिकल' प्रतियोगिता शुरू की गई है।


    प्रतियोगिता की शर्तें?

    अगर आप इस रेस में शामिल होना चाहते हैं, तो इन कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

    • शब्द सीमा: लेख कम से कम 1,000 शब्दों का होना चाहिए।

    • ओरिजिनैलिटी: कंटेंट 100% मौलिक होना चाहिए और पहले कहीं प्रकाशित नहीं होना चाहिए।

    • AI पर पाबंदी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या ऑटोमेटेड टूल्स से लिखे गए लेख सीधे बाहर कर दिए जाएंगे।

    • क्वालिटी: लेख भ्रामक, हेट स्पीच या मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए।

    कौन होगा विजेता?

    यह कोई लॉटरी नहीं, बल्कि हुनर की परीक्षा है। विजेता का फैसला तीन मुख्य बिंदुओं पर होगा:

    • लेख की गुणवत्ता और मौलिकता।

    • भाषा शैली और व्याकरण (Grammar)।

    • Verified Impressions: यानी 'एक्स' के वेरिफाइड यूजर्स के बीच उस लेख की पहुंच कितनी रही।

    पात्रता और समय सीमा (Eligibility & Timeline)

    • कौन: फिलहाल यह प्रतियोगिता केवल अमेरिका के नागरिकों के लिए है, जिनके पास एक्स का प्रीमियम या प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन है।

    • कब: यह प्रतियोगिता 16 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 28 जनवरी 2026 तक चलेगी।

    हाल ही में 'एक्स' ने अपने 'आर्टिकल्स' फीचर को सभी प्रीमियम यूजर्स के लिए रोल आउट किया है। मस्क का यह पुरस्कार न केवल लेखकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, बल्कि प्लेटफॉर्म पर गंभीर और शोध-आधारित पत्रकारिता (Investigative Journalism) को एक नई पहचान देगा।

