Elon Musk की लिखने के शौकीनों के लिए बड़ी सौगात, सबसे बेहतरीन आर्टिकल को मिलेगा 1 मिलियन डॉलर का इनाम, पढ़ें क्या हैं शर्तें

बिजनेस डेस्क। अगर आपके पास शब्दों का जादू है और आप दुनिया को अपनी लेखनी से प्रभावित करने का माद्दा रखते हैं, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क आपके लिए जीवन बदलने वाला अवसर लेकर आए हैं। टेस्ला और एक्स (X) के मालिक मस्क ने घोषणा की है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होने वाले सबसे बेहतरीन लेख (Article) को 1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) का बंपर पुरस्कार दिया जाएगा।
मस्क का यह कदम 'एक्स' को केवल सूचनाओं का केंद्र नहीं, बल्कि गंभीर पत्रकारिता और विचारशील लेखन का वैश्विक हब बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।
एलन मस्क के अनुसार, साल 2026 में 'एक्स' का मुख्य फोकस हाई-वैल्यू और हाई-इम्पैक्ट कंटेंट पर होगा। कंपनी ऐसे लेखकों की तलाश में है जो अपनी खोजपरक रिपोर्ट्स या विचारों से समाज और संस्कृति पर गहरा असर डाल सकें। इसी रणनीति के तहत यह 'लॉन्ग-फॉर्म आर्टिकल' प्रतियोगिता शुरू की गई है।
अगर आप इस रेस में शामिल होना चाहते हैं, तो इन कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है:
यह कोई लॉटरी नहीं, बल्कि हुनर की परीक्षा है। विजेता का फैसला तीन मुख्य बिंदुओं पर होगा:
हाल ही में 'एक्स' ने अपने 'आर्टिकल्स' फीचर को सभी प्रीमियम यूजर्स के लिए रोल आउट किया है। मस्क का यह पुरस्कार न केवल लेखकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, बल्कि प्लेटफॉर्म पर गंभीर और शोध-आधारित पत्रकारिता (Investigative Journalism) को एक नई पहचान देगा।