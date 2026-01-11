सावधान! व्यापारियों को चूना लगा रहे 'Fake GST Notice', 30 सेकंड में ऐसे पहचानें नोटिस असली है या नकली
GST Fraud: देश में डिजिटल लेनदेन के साथ-साथ साइबर ठगी का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। जालसाजों ने अब छोटे और मझोले व्यापारियों को निशाना बनाने का नया तरीक ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 02:35:25 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 02:35:25 PM (IST)
व्यापारियों को चूना लगा रहे 'Fake GST Notice'
HighLights
- क्या आपको भी मिला है फर्जी GST समन
- फर्जी नोटिस भेजकर लाखों लूट रहे स्कैमर्स
- पोर्टल पर इस ट्रिक से तुरंत खुल जाएगी पोल
बिजनेस डेस्क। देश में डिजिटल लेनदेन के साथ-साथ साइबर ठगी का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। जालसाजों ने अब छोटे और मझोले व्यापारियों को निशाना बनाने का नया तरीका खोजा है नकली जीएसटी नोटिस (Fake GST Notice)। डराने-धमकाने और कानूनी कार्रवाई का खौफ दिखाकर स्कैमर्स व्यापारियों से लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए व्यापारियों को सतर्क रहने और प्राप्त नोटिसों को वेरीफाई करने की सलाह दी है।
हूबहू सरकारी नोटिस जैसा दिखता है 'जालसाजों का पत्र'
स्कैमर्स व्यापारियों को जो नोटिस भेजते हैं, वे दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं। इसमें विभाग का आधिकारिक लोगो, सरकारी भाषा और यहाँ तक कि एक नकली DIN (डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) का भी इस्तेमाल किया जाता है। व्यापारी अक्सर घबराहट में इसकी सत्यता की जांच किए बिना ही पैसे दे देते हैं।
क्या है DIN? जिससे खुलेगी स्कैमर्स की पोल
प्रत्येक आधिकारिक जीएसटी संचार (Communication) के लिए विभाग एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) जारी करता है। यही वह जादुई नंबर है, जो असली और नकली के बीच का फर्क बता सकता है। यदि किसी नोटिस पर DIN नहीं है या वह पोर्टल पर मैच नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि वह फर्जी है।
वेरिफिकेशन के आसान स्टेप्स: 30 सेकंड में जानें सच
CBIC के अनुसार, किसी भी नोटिस की असलियत जांचने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- DIN की पहचान करें: नोटिस पर "CBIC-YYYY MM ZCDR NNNN" फॉर्मेट में लिखा DIN नंबर ढूंढें।
- ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले cbic.gov.in पर लॉग ऑन करें।
- वेरिफिकेशन टूल चुनें: होमपेज पर 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब के अंदर 'Verify CBIC-DIN' के विकल्प पर क्लिक करें।
- नंबर दर्ज करें: नोटिस पर लिखा DIN नंबर बॉक्स में डालें और 'सबमिट' करें।
- नतीजा देखें: यदि नोटिस असली होगा, तो स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज और नोटिस से जुड़ी डिटेल्स आ जाएंगी। रिकॉर्ड न मिलने की स्थिति में वह फर्जी माना जाएगा।
यह भी पढ़ें- सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर तय हुआ नया DA, सैलरी में आएगा बड़ा उछाल
ठगी होने पर क्या करें?
यदि आपके पास कोई संदिग्ध या फर्जी नोटिस आता है, तो घबराएं नहीं और न ही किसी अज्ञात खाते में पैसे ट्रांसफर करें।
- तुरंत रिपोर्ट करें: इसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी साइबर सेल को दें।
- हेल्पलाइन नंबर: आप सीधे 1030 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- याद रखें: सतर्कता ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी भुगतान से पहले दस्तावेज़ की प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें।