सावधान! व्यापारियों को चूना लगा रहे 'Fake GST Notice', 30 सेकंड में ऐसे पहचानें नोटिस असली है या नकली

बिजनेस डेस्क। देश में डिजिटल लेनदेन के साथ-साथ साइबर ठगी का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। जालसाजों ने अब छोटे और मझोले व्यापारियों को निशाना बनाने का नया तरीका खोजा है नकली जीएसटी नोटिस (Fake GST Notice)। डराने-धमकाने और कानूनी कार्रवाई का खौफ दिखाकर स्कैमर्स व्यापारियों से लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए व्यापारियों को सतर्क रहने और प्राप्त नोटिसों को वेरीफाई करने की सलाह दी है। हूबहू सरकारी नोटिस जैसा दिखता है 'जालसाजों का पत्र' स्कैमर्स व्यापारियों को जो नोटिस भेजते हैं, वे दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं। इसमें विभाग का आधिकारिक लोगो, सरकारी भाषा और यहाँ तक कि एक नकली DIN (डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) का भी इस्तेमाल किया जाता है। व्यापारी अक्सर घबराहट में इसकी सत्यता की जांच किए बिना ही पैसे दे देते हैं।