    सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर तय हुआ नया DA, सैलरी में आएगा बड़ा उछाल

    DA Hike Update: नए साल की शुरुआत के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 04:00:22 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 04:00:22 PM (IST)
    सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज!

    HighLights

    1. 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों को तोहफा
    2. जनवरी में 60% हो सकता है महंगाई भत्ता
    3. कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बड़ा उछाल

    बिजनेस डेस्क। नए साल की शुरुआत के साथ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

    DA में 2% की बढ़ोतरी की संभावना

    जनवरी 2026 के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में एक महत्वपूर्ण उछाल देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार:

    • वर्तमान में महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सकता है।

    • यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के मौजूदा ढांचे के तहत ही की जाएगी।

    • इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया था।

    क्या है इस बढ़ोतरी का आधार?

    महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में होने वाली इस वृद्धि का मुख्य आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) है:

    • केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए इंडेक्स जारी किया है, जो 148.2 पर रहा।

    • जुलाई से दिसंबर 2025 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थ, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों की लागत में लगातार इजाफा हुआ है।

    • यही कारण है कि 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल की औपचारिक समाप्ति (31 दिसंबर 2025) के बाद भी महंगाई के दबाव को कम करने के लिए यह एडजस्टमेंट जरूरी माना जा रहा है।

    8वें वेतन आयोग का क्या है स्टेटस?

    हालांकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक रूप से पूरा हो चुका है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे समय में 2 प्रतिशत की यह संभावित वृद्धि कर्मचारियों के घर के बजट को संभालने में मददगार साबित होगी। फिलहाल, इस बढ़ोतरी पर सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर लगना बाकी है।


