Gold Price Today: चांदी में ताबड़तोड़ उछाल, सोने में भी दिखी मजबूती, चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

बिजनेस डेस्क। कमोडिटी मार्केट खुलते ही शुक्रवार को चांदी (Silver Price) में तूफानी तेजी दर्ज की गई, जिसमें चार हजार रुपये से अधिक का उछाल आया है। सोने (Gold Price) में भी 300 रुपये प्रति 10 ग्राम की हल्की मजबूती है। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोना 127,581 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 182,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। इंदौर में सोने का भाव सबसे अधिक है, जबकि पटना में चांदी का भाव सबसे कम है।

चांदी में चार हजार का तूफानी उछाल आज कमोडिटी मार्केट में सुबह 11:30 बजे के आसपास चांदी (Silver Rate) की कीमतों में एक अभूतपूर्व तेजी देखी गई। बाजार में 4,000 रुपये से अधिक का बड़ा उछाल दर्ज किया गया, जिसने निवेशकों को चौंका दिया। इसके विपरीत सोने (Gold Rate) की कीमतों में भी मामूली, लेकिन सकारात्मक तेजी बनी हुई है। इसमें लगभग 300 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है।

MCX पर क्या हैं सोने और चांदी के वर्तमान भाव? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज 11:30 बजे के करीब 24 कैरेट सोने की कीमत (Gold Price Today) 127,581 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें लगभग 281 प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सोने ने आज ₹127,581 प्रति 10 ग्राम का उच्च रिकॉर्ड बनाया है। वहीं, चांदी की कीमत (Silver Price Today) में बड़ा उछाल आया है। वर्तमान में 1 किलो चांदी की कीमत 182,300 रुपये चल रही है, जिसमें ₹4,000 से अधिक की वृद्धि है। चांदी ने आज ₹182,322 प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। यह तूफानी तेजी निवेशकों के बीच चांदी की मजबूत मांग को दर्शाती है।