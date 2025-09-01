Gold Rate Today: भारत में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी, 930 रुपये महंगा हुआ गोल्ड
भारत में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज हुई है। 24 कैरेट सोना 93 रुपये बढ़कर 10,588 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा। रुपये की कमजोरी और वैश्विक अनिश्चितताओं से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है। प्रमुख शहरों में सोने की दरें अलग-अलग स्तर पर बनी हुई हैं।
Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 12:36:50 PM (IST)
Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 12:36:50 PM (IST)
सोने में लगातार तेजी देखी जा रही है। (फाइल फोटो)
HighLights
- 24 कैरेट सोना 93 रुपये बढ़कर 10,588 रुपये।
- 22 कैरेट सोना 9,705 रुपये, 18 कैरेट 7,941 रुपये।
- रुपये की कमजोरी, वैश्विक अनिश्चितता से मांग बढ़ी।
बिजनेस डेस्क। Gold Rate Today: भारत में सोने की कीमतों में तेजी आई है। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम अब 10,588 रुपये है, जो कल के 10,495 रुपये के भाव से 93 रुपये अधिक है। यह बढ़ता रुझान अलग-अलग शुद्धता में समान है। 22 कैरेट सोना भी 85 रुपये बढ़कर 9,705 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 70 रुपये बढ़कर 7,941 रुपये प्रति ग्राम हो गया है।
घरेलू सोने की कीमतों में तेजी के कई कारण बताए जा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का कमजोर होना और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सुरक्षित निवेश की मांग में वृद्धि शामिल प्रमुख कारण हैं। 30 अगस्त 2025 को प्रति 10 ग्राम 164 रुपये की तेजी के साथ कीमत लगातार बढ़ रही है।
शहर के अनुसार सोने की कीमतें
- दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,123 रुपये है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 77,910 रुपये है।
- मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,977 रुपये है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 78,710 रुपये है।
- चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,971 रुपये है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 78,270 रुपये है।
- कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,975 रुपये है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 78,710 रुपये है।
- बैंगलोर में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,965 रुपये है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 78,710 रुपये है।
- हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,965 रुपये है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 78,710 रुपये है।
- पुणे में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,04,983 रुपये है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 78,015 रुपये है।
- अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,05,031 रुपये है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत 78,150 रुपये है।