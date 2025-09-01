Gold Rate Today: भारत में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी, 930 रुपये महंगा हुआ गोल्ड

बिजनेस डेस्क। Gold Rate Today: भारत में सोने की कीमतों में तेजी आई है। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम अब 10,588 रुपये है, जो कल के 10,495 रुपये के भाव से 93 रुपये अधिक है। यह बढ़ता रुझान अलग-अलग शुद्धता में समान है। 22 कैरेट सोना भी 85 रुपये बढ़कर 9,705 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 70 रुपये बढ़कर 7,941 रुपये प्रति ग्राम हो गया है।