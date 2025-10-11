धनतेरस पर सोना खरीद रहे हैं तो इस नए नियम से आपको मिल सकते हैं दोगुने पैसे वापस

धनतेरस और दिवाली के दौरान सोना खरीदना भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस शुभ अवसर पर बहुत से लोग सोने के आभूषण, सिक्के और बिस्कुट खरीदते हैं। हालांकि, पिछले एक साल में सोने की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ, उपभोक्ताओं के लिए अपनी खरीदारी की शुद्धता के बारे में सतर्क रहना महत्वपूर्ण हो गया है ताकि महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान से बचा जा सके। उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि अब मुआवजे का प्रावधान है यदि हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण बताए गए से कम शुद्ध पाए जाते हैं। मुआवजा शुद्धता में विसंगति पर आधारित होगा, और विक्रेता को परीक्षण शुल्क का दोगुना भी वापस करना होगा। सोने की हॉलमार्किंग क्या है? सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार देश भर में चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू कर रही है।
अभी तक, कुल 361 जिलों में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य है। इसका मतलब है कि इन जिलों में 14 नवंबर, 2024 के बाद खरीदे गए किसी भी सोने के आभूषण पर हॉलमार्क होना चाहिए, जो एक सरकारी प्रमाण पत्र है जो निर्धारित मानकों के अनुसार इसकी शुद्धता की गारंटी देता है।
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हॉलमार्क वाले प्रत्येक आभूषण के लिए एक अद्वितीय 6-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) संख्या अनिवार्य कर दी है। उपभोक्ता आधिकारिक बीआईएस केयर ऐप का उपयोग करके इस एचयूआईडी नंबर को आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। ऐप में "वेरीफाई एचयूआईडी" सुविधा का उपयोग करके, आप आभूषण की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं और इसकी दावा की गई शुद्धता की जांच कर सकते हैं।
यदि आपके पास पुराने या बिना हॉलमार्क वाले आभूषण हैं और आप इसकी शुद्धता की जांच करना चाहते हैं, तो आप इसे किसी भी बीआईएस-मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) पर परीक्षण करवा सकते हैं। आप एक बार में परीक्षण के लिए 10 आभूषण ले जा सकते हैं। केंद्र शुद्धता पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करेगा और यह भी बताएगा कि आभूषण खोखला है या अन्य धातुओं से बना है।
रु 45 न्यूनतम शुल्क: प्रति विजिट 200 रुपये का न्यूनतम भुगतान अनिवार्य है। अशुद्ध हॉलमार्क वाले सोने के लिए मुआवजा हां, यदि कोई उपभोक्ता अपने हॉलमार्क वाले आभूषणों का परीक्षण करवाता है और उसकी शुद्धता उस पर अंकित मानक से कम पाई जाती है, तो वह विक्रेता से मुआवजे का हकदार है। मुआवजा राशि उपभोक्ता को शुद्धता में विसंगति की राशि का दोगुना भुगतान मिलेगा, जिसकी गणना उस कीमत के आधार पर की जाएगी जिस पर सोना बेचा गया था। इसके अतिरिक्त, परीक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा।