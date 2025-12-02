Gold Rate Today: 2 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमत ने बनाया रिकॉर्ड, 2500 महंगा हुआ गोल्ड

बिजनेस डेस्क। Precious Metals Market में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोना-चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। जहां सोना 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है, वहीं चांदी में ऐसा उछाल देखने को मिला है कि यह कई शहरों में 1.96 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी की कमी (Scarcity) और बढ़ती ग्लोबल डिमांड की वजह से कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया जा रहा है।

चांदी ने बनाया ऑल-टाइम हाई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये प्रति किलो के करीब है। वहीं हैदराबाद और केरल में यह 1,96,000 रुपये प्रति किलो के आंकड़े को छू चुकी है। लोकल बाजारों में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने से भाव में भारी अंतर दर्ज किया जा रहा है।