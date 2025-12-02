मेरी खबरें
    Gold Rate Today: 2 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमत ने बनाया रिकॉर्ड, 2500 महंगा हुआ गोल्ड

    सोना-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल जारी है। चांदी 1.96 लाख रुपये/किलो तक पहुंचकर ऑल-टाइम हाई पर है, जबकि सोना 1.28 लाख रुपये/10 ग्राम के पार ट्रेड कर रहा है। चांदी की कमी और ग्लोबल डिमांड इसका प्रमुख कारण बताई जा रही है। निवेशकों की खरीदारी बढ़ी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 01:30:03 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 01:30:03 PM (IST)
    सोने की कीमतों में दिख रही लगातार तेजी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. चांदी 1.96 लाख प्रति किलो, बाजार में रिकॉर्ड उछाल।
    2. सोना 1.28 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा।
    3. चांदी की Scarcity से कीमतों में बड़ा अंतर देखा।

    बिजनेस डेस्क। Precious Metals Market में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोना-चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। जहां सोना 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है, वहीं चांदी में ऐसा उछाल देखने को मिला है कि यह कई शहरों में 1.96 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी की कमी (Scarcity) और बढ़ती ग्लोबल डिमांड की वजह से कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया जा रहा है।

    चांदी ने बनाया ऑल-टाइम हाई

    दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये प्रति किलो के करीब है। वहीं हैदराबाद और केरल में यह 1,96,000 रुपये प्रति किलो के आंकड़े को छू चुकी है। लोकल बाजारों में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने से भाव में भारी अंतर दर्ज किया जा रहा है।


    सोने की कीमतों में भी जोरदार तेजी

    मंगलवार को राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,28,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,17,981 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है।

    MCX पर सुबह का भाव

    • 10 बजे तक सोना 1,27,427 रुपये/10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था

    • सोना: लो 1,27,350 और हाई 1,27,593 रुपये

    • चांदी: 1,74,701 रुपये/किलो पर ट्रेड

    • चांदी: लो 1,74,250 और हाई 1,76,198 रुपये

    चांदी में सोने से ज्यादा तेजी

    पिछले 24 घंटों में चांदी का दाम 10,821 रुपये बढ़ा है। पहले इसकी कीमत 1,64,359 रुपये प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 1,75,180 रुपये प्रति किलो हो गई है।

    IBJA के अनुसार

    • 24 कैरेट सोना 2,209 रुपये चढ़कर 1,28,800 रुपये/10 ग्राम

    • 22 कैरेट सोना 1,17,981 रुपये/10 ग्राम

    • 18 कैरेट सोना 96,600 रुपये/10 ग्राम

