Gold Rate Today: सोने की कीमतों में नहीं रुक रही तेजी, 9 सितंबर को लगाई लंबी छलांग

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने की कीमतों में गुरुवार 9 अक्टूबर 2025 को लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में तेजी और त्योहारी सीजन की मांग बढ़ने के चलते घरेलू बाजार में सोना फिर महंगा हो गया है। आज सभी कैरेट के सोने के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

24 कैरेट सोना आज 22 रुपये प्रति ग्राम की बढ़त के साथ 12,415 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, 22 कैरेट सोना 20 रुपये महंगा होकर 11,380 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 16 रुपये बढ़कर 9,311 रुपये प्रति ग्राम हो गया है।

शहरवार सोने के दामों में बढ़ोतरी

देश के प्रमुख शहरों में भी सोने की कीमतों में आज बढ़ोतरी देखी गई। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 12,421 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है, जो कल 12,328 रुपये था। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 12,394 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है, जबकि दिल्ली और नोएडा में यह 12,409 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गया है।

22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 11,361 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि दिल्ली और नोएडा में यह 11,376 रुपये प्रति ग्राम हो गया है।

त्योहारी मांग से बढ़ रही कीमतें

विशेषज्ञों का कहना है कि दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारी सीजन के कारण सोने की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दामों में मजबूती बनी हुई है। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और डॉलर इंडेक्स में मामूली कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।