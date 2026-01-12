Union Budget 2026: कन्फ्यूजन खत्म! इस तारीख को आएगा 'बजट', सरकार ने शेयर किया पूरा शेड्यूल

बिजनेस डेस्क। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले 'आम बजट' की तारीखों को लेकर पिछले कुछ दिनों से बनी असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से बजट सत्र (Union Budget 2026 Session) के आधिकारिक शेड्यूल की घोषणा कर दी है।

इस बार का बजट सत्र कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि बजट पेश करने की निर्धारित तारीख पर रविवार पड़ रहा है। आइए जानते हैं बजट सत्र का पूरा कार्यक्रम और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां: रविवार को पेश होगा बजट, नहीं बदली परंपरा सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या 1 फरवरी को रविवार होने के कारण बजट की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी? सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को ही देश का आम बजट पेश करेंगी। यह लगातार आठवीं बार होगा जब निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत संसदीय परंपरा के अनुसार, बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसके बाद सरकार की ओर से राष्ट्रपति की सिफारिशों की मंजूरी की जानकारी साझा की जाएगी। On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session 2026. The Session will commence on 28 January 2026 and continue till 2 April 2026. The first phase… pic.twitter.com/FxGYCL7keq — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 9, 2026 दो चरणों में चलेगा बजट सत्र (पूरा शेड्यूल)