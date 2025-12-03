Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी, आपके शहर में क्या है 24 कैरेट की कीमत?

डिजिटल डेस्क। 3 दिसंबर बुधवार को सोने (Gold) और चांदी (Silver) की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज की गई। इस तेजी में चांदी की स्पीड सोने से अधिक रही। सुबह 10:21 बजे MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोना लगभग 700 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर ₹128,026 तक पहुंच गया, जबकि चांदी लगभग ₹3,000 प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ ₹179,967 के स्तर पर कारोबार कर रही थी।
बुधवार 3 दिसंबर को कमोडिटी बाजार MCX पर सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे थे। सुबह 10:30 बजे 10 ग्राम सोने की कीमत ₹128,026 दर्ज की गई, जिसमें ₹692 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी थी। सोने ने 128,120 प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड भी बनाया। इस बीच, चांदी की चमक ज्यादा तेज रही। एक किलो चांदी के भाव में ₹3,381 प्रति किलो की जोरदार तेजी आई, जिससे यह ₹179,967 पर पहुंच गई। चांदी ने ₹180,748 प्रति किलो का उच्चतम स्तर भी छुआ।
|शहर
|10 ग्राम सोने का भाव (₹)
|1 किलो चांदी की कीमत (₹)
|पटना
|₹130,570
|₹183,490
|जयपुर
|₹130,630
|₹183,540
|कानपुर
|₹130,690
|₹183,620
|लखनऊ
|₹130,690
|₹183,620
|भोपाल
|₹130,790
|₹183,640
|इंदौर
|₹130,790
|₹183,790
|चंडीगढ़
|₹130,650
|₹183,600
|रायपुर
|₹130,530
|₹183,380
विभिन्न शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत और चांदी की कीमत में कुछ अंतर देखा गया। दिए गए शहरों में, रायपुर में 10 ग्राम सोने का भाव ₹130,530 पर सबसे कम रहा। वहीं, भोपाल और इंदौर में सोना सबसे महंगा बिका, जहां इसकी कीमत ₹130,790 प्रति 10 ग्राम थी।
शहरों में चांदी के दाम भी आसमान छू रहे थे। रायपुर में 1 किलो चांदी की कीमत ₹183,380 दर्ज की गई, जो शहरों की सूची में सबसे कम है। इसके विपरीत, इंदौर में चांदी का भाव सर्वाधिक रहा, जहां 1 किलो चांदी ₹183,790 में मिल रही थी। यह डाटा दर्शाता है कि स्थानीय मांग और टैक्स की वजह से सोने-चांदी की कीमतों में अंतर आता है।