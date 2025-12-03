Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी, आपके शहर में क्या है 24 कैरेट की कीमत?

डिजिटल डेस्क। 3 दिसंबर बुधवार को सोने (Gold) और चांदी (Silver) की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज की गई। इस तेजी में चांदी की स्पीड सोने से अधिक रही। सुबह 10:21 बजे MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सोना लगभग 700 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर ₹128,026 तक पहुंच गया, जबकि चांदी लगभग ₹3,000 प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ ₹179,967 के स्तर पर कारोबार कर रही थी।

MCX पर सोने और चांदी की रिकॉर्ड तोड़ चाल बुधवार 3 दिसंबर को कमोडिटी बाजार MCX पर सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे थे। सुबह 10:30 बजे 10 ग्राम सोने की कीमत ₹128,026 दर्ज की गई, जिसमें ₹692 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी थी। सोने ने 128,120 प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड भी बनाया। इस बीच, चांदी की चमक ज्यादा तेज रही। एक किलो चांदी के भाव में ₹3,381 प्रति किलो की जोरदार तेजी आई, जिससे यह ₹179,967 पर पहुंच गई। चांदी ने ₹180,748 प्रति किलो का उच्चतम स्तर भी छुआ।

आपके शहर में क्या है 24 कैरेट की कीमत? शहर 10 ग्राम सोने का भाव (₹) 1 किलो चांदी की कीमत (₹) पटना ₹130,570 ₹183,490 जयपुर ₹130,630 ₹183,540 कानपुर ₹130,690 ₹183,620 लखनऊ ₹130,690 ₹183,620 भोपाल ₹130,790 ₹183,640 इंदौर ₹130,790 ₹183,790 चंडीगढ़ ₹130,650 ₹183,600 रायपुर ₹130,530 ₹183,380 प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव विभिन्न शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत और चांदी की कीमत में कुछ अंतर देखा गया। दिए गए शहरों में, रायपुर में 10 ग्राम सोने का भाव ₹130,530 पर सबसे कम रहा। वहीं, भोपाल और इंदौर में सोना सबसे महंगा बिका, जहां इसकी कीमत ₹130,790 प्रति 10 ग्राम थी।