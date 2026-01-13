Gold Silver Rate 13 Jan 2026: चांदी में 2200 रुपए का उछाल, नोट कर लीजिये सोने के दाम

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में चांदी में निवेशकों की भरपूर खरीदी बनी हुई। आपूर्ति तंग होने के कारण कीमतों में एकतरफा तेजी की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को कामेक्स पर चांदी वायदा 143 सेंट बढ़कर 85.61 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। अब भारतीय बाजारों में चांदी ने एक और नया शिखर छू लिया है। मंगलवार को इंदौर में चांदी चौरसा 2200 रुपये उछली और भाव 255900 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए। चांदी में तेजी का कारण ईरान में जारी आंदोलन और अमेरिका के हमले की आशंका भी है।

व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता के बारे में बाजार की चिंता बढ़ गई है और बुलियन में सुरक्षित निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकियों को दोहराया है, जिससे कीमती धातुओं को और फायदा हो रहा है। पिछले सेशन की खरीदारी अमेरिकी राजनीति और मौद्रिक नीति में उथल-पुथल के कारण भी हुई थी। पावेल ने एक सार्वजनिक बयान में, सबपोना और आपराधिक अभियोग की धमकियों को फेड पर अपनी ब्याज दर नीति को बदलने के लिए दबाव डालने के "बहाने" के रूप में बताया, और राजनीतिक प्रभाव के बजाय आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीति निर्धारित करने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।