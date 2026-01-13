Gold Silver Rate 13 Jan 2026: चांदी में 2200 रुपए का उछाल, नोट कर लीजिये सोने के दाम

मेरी खबरें
    Gold Silver Rate 13 Jan 2026: इंदौर में सोना केडबरी सुधरकर 143400 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। बुलियन में यह रिकार्ड रैली ईरान में बढ़ती अशांति ...और पढ़ें

    By Lokesh Solanki
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 07:08:57 PM (IST)
    सोने और चांदी के दाम।

    1. अच्छी मांग और तंग आपूर्ति से चांदी 2200 रुपये और उछली है।
    2. अब भारतीय बाजारों में चांदी ने एक और नया शिखर छू लिया है।
    3. कारण ईरान में जारी आंदोलन, अमेरिका के हमले की आशंका है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में चांदी में निवेशकों की भरपूर खरीदी बनी हुई। आपूर्ति तंग होने के कारण कीमतों में एकतरफा तेजी की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को कामेक्स पर चांदी वायदा 143 सेंट बढ़कर 85.61 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। अब भारतीय बाजारों में चांदी ने एक और नया शिखर छू लिया है। मंगलवार को इंदौर में चांदी चौरसा 2200 रुपये उछली और भाव 255900 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए। चांदी में तेजी का कारण ईरान में जारी आंदोलन और अमेरिका के हमले की आशंका भी है।

    Gold Silver Rate Today: ऑलटाइम हाई पर सोना-चांदी, दो दिन में 20000 रुपए महंगा हुआ सिल्वर

    दूसरी ओर विदेशी बाजार में सोना केडबरी 3 डालर टूटकर 4585 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देख गया। इसके बावजूद भारतीय बाजारों में तेजी का क्रम जारी रहा। इंदौर में सोना केडबरी सुधरकर 143400 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। बुलियन में यह रिकार्ड रैली ईरान में बढ़ती अशांति की पृष्ठभूमि में आई, जहां सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों पर अमेरिका ने संभावित हस्तक्षेप की चेतावनी दी है।


    व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता के बारे में बाजार की चिंता बढ़ गई है और बुलियन में सुरक्षित निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकियों को दोहराया है, जिससे कीमती धातुओं को और फायदा हो रहा है।

    पिछले सेशन की खरीदारी अमेरिकी राजनीति और मौद्रिक नीति में उथल-पुथल के कारण भी हुई थी। पावेल ने एक सार्वजनिक बयान में, सबपोना और आपराधिक अभियोग की धमकियों को फेड पर अपनी ब्याज दर नीति को बदलने के लिए दबाव डालने के "बहाने" के रूप में बताया, और राजनीतिक प्रभाव के बजाय आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीति निर्धारित करने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

    कामेक्स वायदा पर सोना वायदा बढ़कर 4585 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4607 डालर और नीचे में 4573 डालर प्रति औंस और चांदी 85.61 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 86.03 डालर और नीचे में 83.35 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    सोना केडबरी रवा नकद में 143400 सोना आरटीजीएस में 139800 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 128100 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है। सोमवार को सोना 143300 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 255900, चांदी आरटीजीएस 258000 चांदी टंच 256300 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2700 रु. प्रति नग बिका। सोमवार को चांदी 253700 रु. पर बंद हुई थी।

