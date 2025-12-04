Gold-Silver Rate: गोल्ड की कीमतों में जारी है तेजी, चांदी फिलहाल स्थिर, यहां चेक करें आज का रेट

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। यह उतार-चढ़ाव 4 दिसंबर को भी देखने को मिला। गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 13,059 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 11,971 रुपये प्रति ग्रा्म और 18 कैरेट सोने की कीमत 9,795 रुपये प्रति ग्राम थी। दूसरी ओर, चांदी 191.10 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर रही।

बाजार को प्रभावित करने वाले कारक भारत में सोने और चांदी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों से प्रभावित होती हैं। ऐतिहासिक रूप से, सोने को मुद्रास्फीति (Inflation) के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच माना जाता रहा है, जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प मानते हैं। चांदी की कीमतें भी रुपये-डॉलर के एक्सचेंज रेट के मूवमेंट पर निर्भर करती हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने पर, वैश्विक कीमतें स्थिर रहने पर भी चांदी महंगी हो जाती है।

भारत के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी का रेट शहर 24 कैरेट 22 कैरेट मुंबई Rs 13,059 Rs 11,971 दिल्ली Rs 13,074 Rs 11,986 बेंगलुरु Rs 13,059 Rs 11,971 अहमदाबाद Rs 13,064 Rs 11,976 चेन्नई Rs 13,158 Rs 12,061 कोलकाता Rs 13,059 Rs 11,971 केरल Rs 13,059 Rs 11,971 हैदराबाद Rs 13,059 Rs 11,971 नोट- कीमत एक ग्राम की हैं। इंदौर के बंद भाव सोना केडबरी रवा नकद में 128500, सोना (आरटीजीएस) 131500, सोना 22 कैरेट 116800 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा। मंगलवार को सोना 128500 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 174000, चांदी आरटीजीएस 177700, चांदी टंच 174300 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1890 रुपये प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 172500 रुपये पर बंद हुई थी।