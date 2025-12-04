Gold-Silver Rate: गोल्ड की कीमतों में जारी है तेजी, चांदी फिलहाल स्थिर, यहां चेक करें आज का रेट

बिजनेस डेस्क। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। यह उतार-चढ़ाव 4 दिसंबर को भी देखने को मिला। गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 13,059 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 11,971 रुपये प्रति ग्रा्म और 18 कैरेट सोने की कीमत 9,795 रुपये प्रति ग्राम थी। दूसरी ओर, चांदी 191.10 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर रही।
भारत में सोने और चांदी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों से प्रभावित होती हैं। ऐतिहासिक रूप से, सोने को मुद्रास्फीति (Inflation) के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच माना जाता रहा है, जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प मानते हैं। चांदी की कीमतें भी रुपये-डॉलर के एक्सचेंज रेट के मूवमेंट पर निर्भर करती हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने पर, वैश्विक कीमतें स्थिर रहने पर भी चांदी महंगी हो जाती है।
|शहर
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|मुंबई
|Rs 13,059
|Rs 11,971
|दिल्ली
|Rs 13,074
|Rs 11,986
|बेंगलुरु
|Rs 13,059
|Rs 11,971
|अहमदाबाद
|Rs 13,064
|Rs 11,976
|चेन्नई
|Rs 13,158
|Rs 12,061
|कोलकाता
|Rs 13,059
|Rs 11,971
|केरल
|Rs 13,059
|Rs 11,971
|हैदराबाद
|Rs 13,059
|Rs 11,971
नोट- कीमत एक ग्राम की हैं।
सोना केडबरी रवा नकद में 128500, सोना (आरटीजीएस) 131500, सोना 22 कैरेट 116800 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा। मंगलवार को सोना 128500 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 174000, चांदी आरटीजीएस 177700, चांदी टंच 174300 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1890 रुपये प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 172500 रुपये पर बंद हुई थी।
रतलाम सराफा- चांदी चौरसा 181000, टंच 181100, सोना स्टैंडर्ड 131500 से 131450 रुपये। (आरटीजीएस भाव)।
उज्जैन सराफा : सोना स्टैंडर्ड 128700, सोना रवा 128600, चांदी पाट 174300, चांदी टंच 174200, सिक्का 1800।
4 दिसंबर 2025 तक इंदौर में सोने की कीमत 24 कैरेट के लिए लगभग 12,780 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट के लिए 11,715 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि भोपाल में यह 24 कैरेट के लिए लगभग 12,949 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट के लिए 11,870 रुपये प्रति ग्राम है। भोपाल में चांदी की कीमतें लगभग 16,900 रुपये प्रति 100 ग्राम है।