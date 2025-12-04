मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold-Silver Rate: गोल्ड की कीमतों में जारी है तेजी, चांदी फिलहाल स्थिर, यहां चेक करें आज का रेट

    Gold Silver Price Today: भारत में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। यह उतार-चढ़ाव 4 दिसंबर को भी देखने को मिला। गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 13,059 रुपये प्रति ग्राम रही। बात करें चांदी की तो यह 191.10 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर रही।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 05:19:34 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 05:34:04 PM (IST)
    Gold-Silver Rate: गोल्ड की कीमतों में जारी है तेजी, चांदी फिलहाल स्थिर, यहां चेक करें आज का रेट
    सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी

    बिजनेस डेस्क भारत में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। यह उतार-चढ़ाव 4 दिसंबर को भी देखने को मिला। गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 13,059 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 11,971 रुपये प्रति ग्रा्म और 18 कैरेट सोने की कीमत 9,795 रुपये प्रति ग्राम थीदूसरी ओर, चांदी 191.10 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर रही

    बाजार को प्रभावित करने वाले कारक

    भारत में सोने और चांदी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों से प्रभावित होती हैंऐतिहासिक रूप से, सोने को मुद्रास्फीति (Inflation) के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच माना जाता रहा है, जिससे निवेशक इसे एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प मानते हैंचांदी की कीमतें भी रुपये-डॉलर के एक्सचेंज रेट के मूवमेंट पर निर्भर करती हैंडॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने पर, वैश्विक कीमतें स्थिर रहने पर भी चांदी महंगी हो जाती है


    भारत के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी का रेट

    शहर 24 कैरेट 22 कैरेट
    मुंबई Rs 13,059 Rs 11,971
    दिल्ली Rs 13,074 Rs 11,986
    बेंगलुरु Rs 13,059 Rs 11,971
    अहमदाबाद Rs 13,064 Rs 11,976
    चेन्नई Rs 13,158 Rs 12,061
    कोलकाता Rs 13,059 Rs 11,971
    केरल Rs 13,059 Rs 11,971
    हैदराबाद Rs 13,059 Rs 11,971

    नोट- कीमत एक ग्राम की हैं।

    इंदौर के बंद भाव

    सोना केडबरी रवा नकद में 128500, सोना (आरटीजीएस) 131500, सोना 22 कैरेट 116800 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा। मंगलवार को सोना 128500 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 174000, चांदी आरटीजीएस 177700, चांदी टंच 174300 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1890 रुपये प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 172500 रुपये पर बंद हुई थी।

    सराफा बाजार

    रतलाम सराफा- चांदी चौरसा 181000, टंच 181100, सोना स्टैंडर्ड 131500 से 131450 रुपये। (आरटीजीएस भाव)।

    उज्जैन सराफा : सोना स्टैंडर्ड 128700, सोना रवा 128600, चांदी पाट 174300, चांदी टंच 174200, सिक्का 1800।

    इंदौर-भोपाल में सोना-चांदी का भाव?

    4 दिसंबर 2025 तक इंदौर में सोने की कीमत 24 कैरेट के लिए लगभग 12,780 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट के लिए 11,715 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि भोपाल में यह 24 कैरेट के लिए लगभग 12,949 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट के लिए 11,870 रुपये प्रति ग्राम है भोपाल में चांदी की कीमतें लगभग 16,900 रुपये प्रति 100 ग्राम है

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.