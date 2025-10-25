Gold-Silver Prices: त्योहार के बाद धड़ाम गिरे सोना-चांदी के दाम, चेक करें आज का लेटेस्ट रेट

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 05:46:31 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 05:46:31 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। सोना-चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) दोनों पर गोल्ड और सिल्वर के भाव नीचे आ गए। सोना 2,300 रुपये प्रति 10 ग्राम तक और चांदी 4,100 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हुई है। पिछले दिनों आई तेजी अब थम गई है, जिससे निवेशकों और ग्राहकों को राहत मिली है। जानकारों का कहना है कि डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव की वजह से दाम नीचे आए हैं।

    MCX पर गोल्ड-सिल्वर रेट

    MCX पर शुक्रवार को सोना 2,169 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,935 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। गुरुवार को इसका भाव 1,24,104 रुपये था। वहीं, चांदी में भी 2,708 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज हुई। शुक्रवार को चांदी 1,45,804 रुपये प्रति किलो पर रही, जबकि गुरुवार को इसका भाव 1,48,512 रुपये था।


    IBJA पर गिरावट का असर

    IBJA पर 24 अक्टूबर को सोना 1,1,518 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो गुरुवार की तुलना में 2,309 रुपये कम है। वहीं, चांदी 4,167 रुपये प्रति किलो की गिरावट के बाद 1,47,703 रुपये पर पहुंच गई। गुरुवार को इसकी कीमत 1,51,200 रुपये प्रति किलो थी।

    क्यों गिर रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

    विशेषज्ञों ने इसके पीछे तीन मुख्य कारण बताए:

    1. त्योहारी मांग में कमी – धनतेरस और दिवाली के बाद खरीदारी घटने से कीमतें गिरीं।

    2. प्रॉफिट बुकिंग – रिकॉर्ड हाई के बाद निवेशकों ने मुनाफा लेने के लिए सोना-चांदी बेची।

    3. ग्लोबल मार्केट का असर – 21 और 22 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड और सिल्वर में 6-7% तक की गिरावट दर्ज हुई।

    आगे क्या रहेंगे रेट्स?

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल गोल्ड अब तक 56% रिटर्न दे चुका है और सबसे बेहतर एसेट साबित हुआ है। हालांकि, आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

