रूस से तेल आयात पर ब्रेक, महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है, जिससे भारत को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मिडिल ईस्ट और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना पड़ सकता है। दरअसल, अमेरिका ने रूस की दो प्रमुख कंपनियों रोसनेफ्ट (Rosneft) और लुकॉइल (Lukoil) पर 22 अक्टूबर को नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन सैंक्शन्स का असर भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत लगभग 30% तेल रूस से आयात करता है।

अमेरिकी सैंक्शन से बढ़ी मुश्किलें नए नियमों के मुताबिक कोई भी अमेरिकी कंपनी या व्यक्ति इन दोनों रूसी कंपनियों से कारोबार नहीं कर सकेगा। साथ ही, गैर-अमेरिकी कंपनियों पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर वे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रतिबंधित कंपनियों से सौदा करती पाई गईं। मौजूदा सभी डील्स को 21 नवंबर तक खत्म करना होगा।