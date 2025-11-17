MP के लाल ने किया कमाल, ₹9448 करोड़ का बना मालिक, संघर्ष से किया Groww

बिजनेस डेस्क। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यही पहचान यहां के किसानों की मेहनत से बनी है। इन्हीं किसानों के बीच से एक ऐसा युवा निकला, जिसने न सिर्फ अपनी दिशा बदली बल्कि करोड़ों भारतीयों की आर्थिक सोच में भी बड़ा बदलाव ला दिया। मध्य प्रदेश के छोटे से लेपा गांव में पैदा हुए एक किसान के बेटे ने निवेश की दुनिया में वह क्रांति ला दी, जिसने लाखों लोगों को शेयर बाजार से जोड़ दिया। यह कहानी है Groww App के को-फाउंडर और सीईओ ललित केशरे की।

किसान का बेटा, अंग्रेजी माध्यम की नई शुरुआत ललित केशरे का बचपन एक साधारण ग्रामीण वातावरण में बीता। उनके गांव में अंग्रेजी माध्यम का कोई स्कूल नहीं था, इसलिए माता-पिता ने उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए खरगोन भेज दिया, जहां उनके दादा-दादी रहते थे। वहीं हाल ही में खुले जिले के पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उन्होंने पढ़ाई शुरू की।

स्कूलिंग के बाद ललित ने जेईई के बारे में सुना और मेहनत के बल पर IIT Bombay में चयन पाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत Flipkart से की। लेकिन उनका असली सफर 2016 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर Groww लॉन्च किया। स्टार्टअप से स्टॉक मार्केट तक Groww की उड़ान ग्रो एक साधारण म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह इक्विटी, आईपीओ, ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और डेरिवेटिव्स तक फैल गया। आज कंपनी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय ग्राहक हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का समर्थन भी मिला है।