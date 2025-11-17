मेरी खबरें
    Success story: एक साधारण किसान के अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित बेटे ने असाधारण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने Groww को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया, जिससे वे 9448 करोड़ रुपये के मालिक बन गए। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और प्रयास से कुछ भी संभव है।

    MP के लाल ने किया कमाल, ₹9448 करोड़ का बना मालिक, संघर्ष से किया Groww
    MP के किसान के लड़के ने मचाया धमाल।

    1. अंग्रेजी मीडियम में पढ़े किसान के लड़के ने मचाया धमाल
    2. एमपी के छोटे से लेपा गांव में पैदा हुए ललित केशरे का कमाल
    3. संघर्ष के साथ किया Groww; ₹9448 करोड़ का बना मालिक

    बिजनेस डेस्क। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यही पहचान यहां के किसानों की मेहनत से बनी है। इन्हीं किसानों के बीच से एक ऐसा युवा निकला, जिसने न सिर्फ अपनी दिशा बदली बल्कि करोड़ों भारतीयों की आर्थिक सोच में भी बड़ा बदलाव ला दिया। मध्य प्रदेश के छोटे से लेपा गांव में पैदा हुए एक किसान के बेटे ने निवेश की दुनिया में वह क्रांति ला दी, जिसने लाखों लोगों को शेयर बाजार से जोड़ दिया। यह कहानी है Groww App के को-फाउंडर और सीईओ ललित केशरे की।

    किसान का बेटा, अंग्रेजी माध्यम की नई शुरुआत

    ललित केशरे का बचपन एक साधारण ग्रामीण वातावरण में बीता। उनके गांव में अंग्रेजी माध्यम का कोई स्कूल नहीं था, इसलिए माता-पिता ने उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए खरगोन भेज दिया, जहां उनके दादा-दादी रहते थे। वहीं हाल ही में खुले जिले के पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उन्होंने पढ़ाई शुरू की।


    स्कूलिंग के बाद ललित ने जेईई के बारे में सुना और मेहनत के बल पर IIT Bombay में चयन पाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत Flipkart से की। लेकिन उनका असली सफर 2016 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर Groww लॉन्च किया।

    स्टार्टअप से स्टॉक मार्केट तक Groww की उड़ान

    ग्रो एक साधारण म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह इक्विटी, आईपीओ, ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और डेरिवेटिव्स तक फैल गया। आज कंपनी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय ग्राहक हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का समर्थन भी मिला है।

    अरबपति क्लब में पहुंचे ललित केशरे

    ग्रो के आईपीओ के बाद इसकी जबरदस्त लिस्टिंग ने बाजार में हलचल मचा दी। 100 रुपये पर लिस्ट हुआ शेयर चार ट्रेडिंग सेशन में ही 70% तक उछल गया, और कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया हाल के वर्षों की सबसे बड़ी शुरुआतों में से एक।

    शानदार प्रदर्शन का फायदा सीधे ललित केशरे को भी मिला। उनके पास 55.91 करोड़ शेयर हैं, जिनकी कीमत 9,448 करोड़ रुपये से अधिक है। इस रिकॉर्ड वैल्यूएशन ने उन्हें भारत के नए अरबपतियों की लिस्ट में जगह दिला दी है।

    किसान के आंगन से निकली क्रांति

    एक तरफ जहां किसान जमीन से अपनी उम्मीदें जोड़ता है, वहीं ललित केशरे ने लाखों युवाओं को “निवेश” की धरती से परिचित कराया। उन्होंने न सिर्फ खुद को ग्रो किया, बल्कि भारत की नई निवेशक पीढ़ी को भी एक आसान, पारदर्शी और सुलभ प्लेटफॉर्म दिया। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से शुरू हुई यह कहानी आज भारत की नई आर्थिक क्रांति का चेहरा बन चुकी है।

