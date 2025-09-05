GST कटौती के बाद Bata ने घटाए जूते-चप्पलों के दाम, इतना सस्ता मिलेगा फुटवियर

नई दिल्ली। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया (Bata India) ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ‘Bata Price Promise’ की शुरुआत करते हुए जूते-चप्पलों के दाम घटाने का ऐलान किया है।

दरअसल, GST Council Meeting में 1,000 रुपये तक के फुटवियर पर टैक्स घटाकर 12% से 5% कर दिया गया है। इस फैसले के बाद बाटा ने ग्राहकों को सीधा फायदा पहुंचाने का निर्णय लिया है।

इतना सस्ता मिलेगा फुटवियर

कंपनी ने बताया कि अब 1,000 रुपये से कम कीमत वाले जूतों और चप्पलों पर 7% तक सस्ती कीमत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई फुटवियर पहले 800 रुपये में मिलता था, तो अब उस पर करीब 56 रुपये कम खर्च होंगे और नई कीमत लगभग 744 रुपये हो जाएगी।