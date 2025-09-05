मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    GST कटौती के बाद Bata ने घटाए जूते-चप्पलों के दाम, इतना सस्ता मिलेगा फुटवियर

    फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया (Bata India) ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ‘Bata Price Promise’ की शुरुआत करते हुए जूते-चप्पलों के दाम घटाने का ऐलान किया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 01:47:11 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 01:47:51 PM (IST)
    GST कटौती के बाद Bata ने घटाए जूते-चप्पलों के दाम, इतना सस्ता मिलेगा फुटवियर
    Bata ने घटाए जूते-चप्पलों के दाम

    HighLights

    1. GST कटौती के बाद घटे जूते-चप्पलों के दाम।
    2. यहां जानिए कितना सस्ता मिलेगा फुटवियर।
    3. कटौती के बाद GST दरों में नया बदलाव।

    नई दिल्ली। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया (Bata India) ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ‘Bata Price Promise’ की शुरुआत करते हुए जूते-चप्पलों के दाम घटाने का ऐलान किया है।

    दरअसल, GST Council Meeting में 1,000 रुपये तक के फुटवियर पर टैक्स घटाकर 12% से 5% कर दिया गया है। इस फैसले के बाद बाटा ने ग्राहकों को सीधा फायदा पहुंचाने का निर्णय लिया है।

    इतना सस्ता मिलेगा फुटवियर

    कंपनी ने बताया कि अब 1,000 रुपये से कम कीमत वाले जूतों और चप्पलों पर 7% तक सस्ती कीमत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई फुटवियर पहले 800 रुपये में मिलता था, तो अब उस पर करीब 56 रुपये कम खर्च होंगे और नई कीमत लगभग 744 रुपये हो जाएगी।

    कंपनी का बयान

    बाटा इंडिया की एमडी और सीईओ गुंजन शाह ने कहा - 'हमारी प्राथमिकता हर उपभोक्ता के लिए फैशन और आराम को सुलभ बनाना है। चुनिंदा फुटवियर पर जीएसटी कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाकर हम त्योहारों की खरीदारी को और किफायती बनाना चाहते हैं।'

    यह भी पढ़ें- दिल्ली- फैक्ट्री में लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे गिरी, कर्मचारी के घायल होने से मचा हड़कंप

    GST दरों में नया बदलाव

    • 2,500 रुपये या उससे कम कीमत वाले जूते-चप्पलों पर अब 5% GST लगेगा (पहले 12%)

    • 2,500 रुपये से ऊपर कीमत वाले फुटवियर पर 18% GST देना होगा।

    नए नियम के तहत चमड़े, रबर और प्लास्टिक सोल वाले सभी फुटवियर किफायती हो जाएंगे। वहीं महंगे ब्रांडेड जूतों पर टैक्स का बोझ थोड़ा और बढ़ेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.