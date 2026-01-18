200 कमाने वाले भी थे 'अमीर'! भारत के पहले बजट का वो सच जिसे जानकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे

बिजनेस डेस्क। अगले महीने यानी फरवरी की पहली तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, लेकिन भारत के बजट (History of First Budget in India) का इतिहास 166 साल पुराना है। भारत का पहला बजट किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आइए जानते हैं उस दौर के दिलचस्प टैक्स नियम...

टैक्स की शुरुआत: 1857 की क्रांति का 'जुर्माना' 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश हुकूमत की आर्थिक कमर तोड़ दी थी। सैन्य खर्च इतना बढ़ गया था कि खजाना खाली हो गया। इस घाटे की भरपाई के लिए 28 नवंबर 1859 को जेम्स विल्सन को भारत बुलाया गया। उन्होंने 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट पेश किया और 'इनकम टैक्स' की नींव रखी।