IRCTC Tour Package: वियतनाम घूमने का सपना रेलवे कर रहा पूरा, 6 दिन का ये सस्ता ऑफर आप भी न जाने दें हाथ से

डिजिटल डेस्क। भारत के यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का अनोखा अनुभव देने के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) वियतनाम का एक नया और खास टूर पैकेज लेकर आया है। यह 6 दिन का पैकेज यात्रियों को नीली खाड़ी, रहस्यमयी चूना-पत्थर पहाड़ों, लैंटर्नों से जगमगाते शहरों और पुरातन वियतनामी संस्कृति की सैर कराएगा। यात्रा 21 नवंबर 2025 से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से शुरू होगी और VietJet Air की इकोनॉमी क्लास से यात्री सीधे हनोई पहुंचेंगे।
नोट- शिशु शुल्क अलग से लागू होगा।
पहला दिन – हनोई की ऐतिहासिक सैर
पहले दिन यात्रियों को हनोई के पुराने फ्रेंच क्वार्टर, 600 से अधिक प्राचीन मंदिरों और प्रसिद्ध हो ची मिन्ह मेमोरियल का भ्रमण कराया जाएगा। शाम को भारतीय भोजन की विशेष व्यवस्था भी रहेगी।
दूसरा दिन – हा लॉन्ग बे का जादुई क्रूज
दूसरा दिन विश्वप्रसिद्ध Ha Long Bay की शांत और मनमोहक खाड़ी को समर्पित होगा। चूना-पत्थर की ऊंची चट्टानों, तैरते गांवों और नीले पानी के बीच क्रूज पर रात बिताना यात्रियों के लिए रोमांचकारी अनुभव बनेगा। डेक पर मूवी नाइट और कॉकटेल से शाम और भी यादगार होगी।
तीसरा दिन – सूर्योदय और हनोई वापसी
सुबह ताई-ची सत्र और खाड़ी में उगते सूरज का दृश्य इस दिन की खासियत है। दोपहर के भोजन के बाद समूह हनोई लौटेगा और शाम को यात्रियों को स्वतंत्र समय दिया जाएगा।
चौथा दिन – दा नांग और होई अन की चमक
चौथे दिन दा नांग की उड़ान के बाद यात्री नॉन नुवोक और मी खी बीचों की खूबसूरती देखेंगे। शाम को युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज होई अन की रंगीन गलियां, जापानी ब्रिज और प्राचीन मंदिर दिखाए जाएंगे। थू बॉन नदी में तैरते हुए लैंटर्न फ्लावर छोड़ने का अनुभव यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देगा।
5वां दिन बा ना हिल्स और गोल्डन ब्रिज
बा ना हिल्स में केबल कार राइड, फ्रेंच वाइन सेलर, फ्लावर गार्डन और Linh Ung पगोडा प्रमुख आकर्षण रहेंगे। इसके अलावा मशहूर Golden Bridge पर वॉक करना और Fantasy Park में 4D/5D फिल्मों व रोमांचक राइड्स का आनंद इस दिन को खास बनाएगा।
छठा दिन – वापसी
आखिरी दिन दा नांग से नई दिल्ली की उड़ान के साथ टूर समाप्त होगा।
पैकेज में हनोई, दा नांग और हा लॉन्ग बे क्रूज के दौरान प्रीमियम होटलों में ठहराव, सभी समय का भोजन, एयरपोर्ट ट्रांसफर, शहर भ्रमण, प्रवेश शुल्क और वीजा शुल्क शामिल हैं।
व्यक्तिगत खर्च, गाइड शुल्क, अतिरिक्त टैक्स, एयरलाइन फ्यूल सरचार्ज और पीक सीजन चार्ज पैकेज में नहीं जोड़े गए हैं।
यात्रा से 41 दिन पहले रद्द करने पर न्यूनतम शुल्क लागू होगा, जबकि रवाना होने से 8 दिन पहले कैंसिलेशन कराने पर 90% तक राशि काटी जाएगी।
जो लोग प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास, संस्कृति और एडवेंचर का संयोजन चाहते हैं, उनके लिए IRCTC का यह वियतनाम पैकेज एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इच्छुक यात्री अधिक जानकारी के लिए IRCTC से संपर्क कर सकते हैं।