गोल्ड के मामले में भारतीय महिलाओं का दुनियाभर में दबदबा, मेरिका-चीन समेत 10 पीछे

बिजनेस डेस्क। भारत की महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी सोना रखने वाली निवेशक हैं। उनके पास इतना सोना है, जितना अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और जापान जैसे 10 बड़े देशों के पास मिलाकर भी नहीं है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय महिलाओं के पास लगभग 25,488 टन सोना है।

यह आंकड़ा दुनिया के कई देशों के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व से कहीं ज्यादा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत घरेलू सोने के मामले में सबसे आगे है। अकेले भारतीय महिलाओं के पास दुनिया के कुल आभूषण सोने का लगभग 11% यानी करीब 24,000 टन सोना मौजूद है।