    IRCTC Tour Package: शिव भक्तों के लिए रेलवे की सौगात, मात्र ₹18,850 में करें 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पैकेज में रहना-खाना सब फ्री

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 03:33:39 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 03:33:39 PM (IST)
    IRCTC Tour Package: शिव भक्तों के लिए रेलवे की सौगात, मात्र ₹18,850 में करें 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पैकेज में रहना-खाना सब फ्री
    IRCTC Tour Package: शिव भक्तों के लिए रेलवे की सौगात। (Image Source: AI-Generated)

    HighLights

    1. भारतीय रेलवे दे रहा शिव भक्तों को सुनहरा मौका
    2. 11 मार्च से शुरू होगी 'ज्योतिर्लिंग दर्शन' यात्रा
    3. एक ही ट्रेन से पहुंचेंगे उज्जैन, द्वारका और सोमनाथ

    बिजनेस डेस्क। भारतीय रेलवे ने महाशिवरात्रि और आने वाले तीर्थ सत्र को देखते हुए शिव भक्तों के लिए एक विशेष सौगात पेश की है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना बेहद आसान और किफायती होने जा रहा है।

    IRCTC का 'ज्योतिर्लिंग दर्शन' स्पेशल टूर

    भारतीय रेलवे 11 मार्च 2026 से 'ज्योतिर्लिंग दर्शन विद अक्षरधाम मंदिर' नामक एक विशेष टूर पैकेज शुरू करने जा रहा है। यह यात्रा विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो कम बजट में बिना किसी भागदौड़ के महाकाल से लेकर सोमनाथ तक की पवित्र यात्रा करना चाहते हैं।


    यात्रा की बड़ी बातें

    • भारी छूट: रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पूरे पैकेज पर 33% की रियायत दे रहा है।

    • अवधि: यह यात्रा कुल 8 रात और 9 दिन की होगी।

    • सब कुछ शामिल: टिकट की कीमत में ही यात्रियों के रहने, खाने-पीने और स्थानीय भ्रमण का खर्च शामिल है।

    • प्रस्थान: यात्रा की शुरुआत बिहार के भागलपुर से होगी।

    इन तीर्थ स्थलों के होंगे दर्शन

    इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पश्चिम और मध्य भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में शीश नवाने का अवसर मिलेगा:

    • महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर: मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग।

    • गुजरात के पावन धाम: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका।

    • अहमदाबाद: विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर के दर्शन।

    रूट और बोर्डिंग पॉइंट्स (यहां से पकड़ सकेंगे ट्रेन)

    यह ट्रेन भागलपुर से शुरू होकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी, जहाँ से यात्री बोर्डिंग कर सकते हैं:

    • बिहार: भागलपुर, जमालपुर, किऊल, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, पटना, जहानाबाद, गया, अनुग्रह नारायण रोड, सासाराम और भभुआ रोड।

    • उत्तर प्रदेश: पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) और प्रयागराज छेओकी।

    बजट के अनुसार किराये का विकल्प

    रेलवे ने इस पैकेज को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है ताकि हर वर्ग का यात्री इसका लाभ उठा सके:

    श्रेणी (Category) - कोच प्रकार - प्रति व्यक्ति किराया

    इकोनॉमी - स्लीपर (Sleeper) - ₹18,850

    स्टैंडर्ड - थर्ड एसी (3AC) - ₹33,995

    कम्फर्ट - सेकंड एसी (2AC) - ₹41,990

    (नोट: इस किराये में ट्रेन टिकट, होटल, बस से लोकल साइटसीन, तीनों टाइम का शाकाहारी खाना और ट्रैवल इंश्योरेंस सब शामिल है।)

    यात्रा के लिए कोरोना का टीकाकरण प्रमाण पत्र (Vaccination Certificate) अनिवार्य है। अगर आप यात्रा से 15 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो सिर्फ ₹250 कटेंगे, लेकिन 4 दिन से कम समय में कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

    Source- IRCTC

