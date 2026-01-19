IRCTC Tour Package: शिव भक्तों के लिए रेलवे की सौगात, मात्र ₹18,850 में करें 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पैकेज में रहना-खाना सब फ्री

बिजनेस डेस्क। भारतीय रेलवे ने महाशिवरात्रि और आने वाले तीर्थ सत्र को देखते हुए शिव भक्तों के लिए एक विशेष सौगात पेश की है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना बेहद आसान और किफायती होने जा रहा है।
भारतीय रेलवे 11 मार्च 2026 से 'ज्योतिर्लिंग दर्शन विद अक्षरधाम मंदिर' नामक एक विशेष टूर पैकेज शुरू करने जा रहा है। यह यात्रा विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो कम बजट में बिना किसी भागदौड़ के महाकाल से लेकर सोमनाथ तक की पवित्र यात्रा करना चाहते हैं।
इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पश्चिम और मध्य भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में शीश नवाने का अवसर मिलेगा:
यह ट्रेन भागलपुर से शुरू होकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी, जहाँ से यात्री बोर्डिंग कर सकते हैं:
रेलवे ने इस पैकेज को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है ताकि हर वर्ग का यात्री इसका लाभ उठा सके:
श्रेणी (Category) - कोच प्रकार - प्रति व्यक्ति किराया
इकोनॉमी - स्लीपर (Sleeper) - ₹18,850
स्टैंडर्ड - थर्ड एसी (3AC) - ₹33,995
कम्फर्ट - सेकंड एसी (2AC) - ₹41,990
(नोट: इस किराये में ट्रेन टिकट, होटल, बस से लोकल साइटसीन, तीनों टाइम का शाकाहारी खाना और ट्रैवल इंश्योरेंस सब शामिल है।)
यात्रा के लिए कोरोना का टीकाकरण प्रमाण पत्र (Vaccination Certificate) अनिवार्य है। अगर आप यात्रा से 15 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो सिर्फ ₹250 कटेंगे, लेकिन 4 दिन से कम समय में कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
Source- IRCTC