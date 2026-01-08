PM Kisan Yojana का बड़ा अपडेट... लग सकता है 2 हजार का झटका, जल्दी करें ये जरूरी काम

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद, अब किसानों को 22वीं किस्त (PM Kisan Yojana 22nd installment update) का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन किसानों ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त नहीं भेजी जाएगी।

किस्तों की सूची से किया जाएगा बाहर सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का निरंतर लाभ पाने के लिए e-KYC के साथ-साथ अब 'यूनिक फार्मर ID' (Unique Farmer ID) भी अनिवार्य कर दी गई है। कुछ राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है, और बिना फार्मर ID वाले लाभार्थियों को भविष्य की किस्तों की सूची से बाहर किया जा सकता है।