बेडरूम, शॉवर और निजी शेफ, एक तरफा टिकट ₹55 लाख! जानिए कौन-सी है दुनिया की सबसे महंगी एयरलाइन

बिजनेस डेस्क। दुनिया में कई एयरलाइंस यात्रियों को लग्जरी अनुभव देने का दावा करती हैं, लेकिन सबसे महंगा एयर टिकट किस फ्लाइट में मिलता है, यह कम ही लोग जानते हैं। एयरलाइंस अपनी सुविधाओं के आधार पर टिकट की कीमत तय करती हैं और इसी सूची में सबसे ऊपर नाम आता है एतिहाद एयरवेज के "द रेसिडेंस" सुइट का।
इस फ्लाइट में मिलता है दुनिया का सबसे महंगा टिकट
एतिहाद एयरवेज (Etihad Airways) के एयरबस A380 में उपलब्ध "द रेसिडेंस" सुइट दुनिया का सबसे महंगा वन-वे फ्लाइट टिकट प्रदान करता है। लाखों रुपये कीमत वाले इस टिकट में तीन कमरों का एक प्राइवेट सुइट, पर्सनल शेफ, बटलर और शॉफर सर्विस जैसी एक्सक्लूसिव सुविधाएं शामिल हैं।
क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं
"द रेसिडेंस" में यात्रियों को पर्सनल कंसीयज और VIP लाउंज का विशेष एक्सेस भी मिलता है। यह सेवा न्यूयॉर्क से अबू धाबी के रूट पर चलती है और इसके एक तरफ़ के टिकट की कीमत लगभग 66,000 डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 59.4 लाख रुपये होती है।
सोफा, टीवी और प्राइवेट कमरे
एयरबस A380 के ऊपरी डेक पर स्थित यह सुइट तीन हिस्सों में बंटा होता है, एक लिविंग रूम, एक प्राइवेट बेडरूम और शॉवर वाला अटैच्ड बाथरूम। लिविंग रूम में डबल लेदर सोफा और 32 इंच का फ्लैट-स्क्रीन टीवी उपलब्ध होता है। यात्री की पसंद के अनुसार खाना तैयार करने के लिए एक निजी शेफ साथ रहता है, जबकि द सेवॉय होटल में प्रशिक्षित बटलर और इवेंट या रेस्टोरेंट बुकिंग के लिए पर्सनल कंसीयज की सुविधा भी दी जाती है। एयरपोर्ट आने-जाने के लिए प्राइवेट ड्राइवर भी मिलता है।
पूरी तरह लग्जरी अनुभ
हर फ्लाइट में नॉरलैंड कॉलेज में प्रशिक्षित नैनी की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। एतिहाद पहली ऐसी कमर्शियल एयरलाइन है जिसने डबल बेड की सुविधा दी है। बेडरूम सेक्शन में डबल बेड होता है, जिसके बेड कवर एक इटैलियन डिजाइनर द्वारा बनाए गए हैं। सुइट का बेडरूम एन-सुइट डिजाइन किया गया है, जहां मेहमान शॉवर ले सकते हैं, मेकअप मिरर में तैयार हो सकते हैं और हेयर ड्रायर का उपयोग कर सकते हैं।
