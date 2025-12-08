बेडरूम, शॉवर और निजी शेफ, एक तरफा टिकट ₹55 लाख! जानिए कौन-सी है दुनिया की सबसे महंगी एयरलाइन

बिजनेस डेस्क। दुनिया में कई एयरलाइंस यात्रियों को लग्जरी अनुभव देने का दावा करती हैं, लेकिन सबसे महंगा एयर टिकट किस फ्लाइट में मिलता है, यह कम ही लोग जानते हैं। एयरलाइंस अपनी सुविधाओं के आधार पर टिकट की कीमत तय करती हैं और इसी सूची में सबसे ऊपर नाम आता है एतिहाद एयरवेज के "द रेसिडेंस" सुइट का।

इस फ्लाइट में मिलता है दुनिया का सबसे महंगा टिकट एतिहाद एयरवेज (Etihad Airways) के एयरबस A380 में उपलब्ध "द रेसिडेंस" सुइट दुनिया का सबसे महंगा वन-वे फ्लाइट टिकट प्रदान करता है। लाखों रुपये कीमत वाले इस टिकट में तीन कमरों का एक प्राइवेट सुइट, पर्सनल शेफ, बटलर और शॉफर सर्विस जैसी एक्सक्लूसिव सुविधाएं शामिल हैं।